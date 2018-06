Enel | E- Distribuzione | in Fvg concluso check up linee elettriche 162 comuni 3

Enel : E- Distribuzione - in Fvg concluso check up linee elettriche 162 comuni (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Gli interventi attuati rappresentano per E-Distribuzione un investimento economico e tecnologico importante e rientrano nel consolidato piano di miglioramento del servizio elettrico. “Il controllo aereo ed il monitoraggio della rete elettrica – sottolinea Luca Tanzi, resp

Enel : E- Distribuzione - in Fvg concluso check up linee elettriche 162 comuni : Trieste, 14 giu. (AdnKronos) - Sono stati 162 i comuni del Friuli Venezia Giulia interessati in queste settimane dalla prima tranche della campagna di controllo e monitoraggio in volo delle linee aeree a Media Tensione di E-Distribuzione, per un totale di 4280 Km e circa 40 ore di volo. L’obiettivo

Enel : Udine - da e-Distribuzione a Sauris nuova linea elettrica a misura d’ambiente : Udine, 8 giu. (AdnKronos) – nuova linea elettrica a misura d’ambiente a Sauris (Ud). Hanno infatti preso il via in questi giorni i lavori di e-Distribuzione per la posa di una nuova linea in cavo interrato tra le località di Sauris di Sopra e Sauris di Sotto. La linea in Media Tensione, ovvero da 20.000 Volt, sarà lunga poco meno di 2 chilometri e sarà posata lungo la Strada Provinciale n. 73 del Lumiei. La società del Gruppo Enel ...

Enel : e- distribuzione e Imprese Forestali Triveneto insieme per la sicurezza : Belluno, 25 mag. (AdnKronos) - Obiettivo sicurezza totale: è questo l’impegno e-distribuzione, Consorzio Imprese Forestali del Triveneto e il Centro Formazione e sicurezza di Sedico che organizzano il primo evento bellunese di formazione specificatamente dedicato alle Imprese Forestali e ai tecnici

Enel : e- distribuzione e Imprese Forestali Triveneto insieme per la sicurezza : Belluno, 25 mag. (AdnKronos) – Obiettivo sicurezza totale: è questo l’impegno e-distribuzione, Consorzio Imprese Forestali del Triveneto e il Centro Formazione e sicurezza di Sedico che organizzano il primo evento bellunese di formazione specificatamente dedicato alle Imprese Forestali e ai tecnici del settore sul tema degli interventi in prossimità di linee elettriche.L’iniziativa punta a valorizzare e arricchire il patrimonio ...