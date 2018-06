huffingtonpost

: Emerge lo scontento grillino. E Raggi punta il dito: 'Lanzalone presentato da Fraccaro e Bonafede' - HuffPostItalia : Emerge lo scontento grillino. E Raggi punta il dito: 'Lanzalone presentato da Fraccaro e Bonafede' - MPenikas : HuffPost: Emerge lo scontento grillino. E Raggi punta il dito: 'Lanzalone presentato da Fraccaro e Bonafede'… - Eumoret : RT @HuffPostItalia: Emerge lo scontento grillino. E Raggi punta il dito: 'Lanzalone presentato da Fraccaro e Bonafede' -

(Di giovedì 14 giugno 2018) È come se il vaso di Pandora si fosse riaperto. Malumori, invidie, dubbi, vendette, attacchi ad personam e a tutto campo, il mondoesplode in un tutti contro tutti che può danneggiare la leadership di Luigi Di Maio. Per non parlare della stabilità precaria di Virginiache va in tv ospite di Porta a Porta, al posto del capo politico che invece ha disdetto, per dire che il consulente legale del Campidoglio, Luca, ora agli arresti domiciliari per l'inchiesta che ruota attorno alla costruzione dello stadio della Roma, le è statoda "Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede, all'epoca erano del gruppo enti locali che supportavano i Comuni". Nei fatti erano i due che vigilavano su palazzo Senatorio dopo l'arresto di Raffaele Marra, braccio destro del primo cittadino.Ma i due che dovevano vigilare, fedelissimi di Luigi Di Maio, e ...