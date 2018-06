Edison con le ' Officine' guarda alle start up innovative

Zephyro con un balzo si avvicina al prezzo OPA Edison : Azioni Zephyro in netto rialzo a Piazza Affari, dopo la sottoscrizione di un accordo vincolante per l' acquisto del 71,6% del capitale da parte di Fenice , controllata di Edison . Il trasferimento ...

Greenpeace contro Edison : “No alla ricerca di petrolio e gas con l’air gun in Puglia. E’ bombardamento dei fondali” : Edison vuole cercare petrolio e gas al largo delle acque salentine di Santa Maria di Leuca con la tecnica dell’air gun, ma Greenpeace non ci sta. Annuncia la presentazione di osservazioni sul progetto della multinazionale al Ministero dell’Ambiente per chiedere che respinga il permesso di ricerca d 84F.R-EL e pubblica il rapporto ‘Troppo rumor per nulla. Un altro assalto degli air gun al nostro mare, tra Adriatico e Ionio’. L’associazione parla ...