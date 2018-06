Economia | regione Lombardia ricorda Franco Mogliani in centenario nascita

liberoquotidiano

: Emergenza cinghiali, Coldiretti scrive alla Regione: Si chiede di attivare la “legittima difesa” per le produzioni… - SIENANEWS : Emergenza cinghiali, Coldiretti scrive alla Regione: Si chiede di attivare la “legittima difesa” per le produzioni… - SIENANEWS : Emergenza cinghiali, Coldiretti scrive alla Regione: Si chiede di attivare la “legittima difesa” per le produzioni… - panzaantonio61 : RT @messveneto: Dossier #Bankitalia: il Fvg risale la china, l'economia è più forte -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Milano, 14 giu. (AdnKronos) - Un omaggio all'economistaModigliani neldella sua(1918-2018). E' quello che il Consiglio regionale dellaha organizzato per lunedì prossimo, 18 giugno, con una serie di eventi in programma dalle 9.30 alle 13, a Palazzo Pirelli, in v