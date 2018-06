Ecco come gestire gli articoli consigliati su Google Chrome

Errori nel 730? Ecco come rimediare : C'è tempo fino al 20 giugno per correggere gli Errori nella dichiarazione dei redditi. Nessun problema, quindi, se dopo aver inviato il modello 730 , vi rendete conto di un dover rimettere mano alla ...

Migranti - tutti i numeri dell'accoglienza : Ecco come funziona in Europa : La vicenda della nave Aquarius costretta a vagare per il Mediterraneo in cerca di un porto dove approdare con i suoi 600 passeggeri a bordo ha fatto tornare a parlare della questione Migranti . La ...

La specie umana è sempre più stupida - per la scienza : Ecco come è sceso il QI : Una ricerca ha mostrato che a partire dagli anni '70 i punteggi dei test sul QI hanno iniziato a scendere sempre più

Alice Campello e Álvaro Morata - Ecco come si chiameranno i gemelli : Si chiameranno Alessandro e Leonardo i gemelli di Alice Campello e Álvaro Morata. A rivelarlo è stato il futuro papà via social, pubblicando una foto insieme alla moglie in cui si dice ansioso di conoscere i figli. https://www.instagram.com/p/BjqFEwGHIMJ/?hl=it&taken-by=alvaroMorata La coppia in questi giorni è in vacanza al mare, mentre sale l’attesa per il parto, previsto per il prossimo agosto. Che si trattasse di due gemelli era ...

Allarme aria inquinata in scuole - studi medici e case di cura : Ecco come contrastare l’inquinamento indoor : Nel mondo, 9 persone su 10 respirano aria inquinata e dai valori medi ben al di sopra dei livelli raccomandati per la corretta salvaguardia della salute. E’ quanto è emerso dall’ultimo rapporto annuale pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha imputato proprio all’inquinamento atmosferico 7 milioni di decessi all’anno.[1] Questo scenario allarmante è stato delineato dopo aver misurato la concentrazione di inquinanti presenti ...

“Sii disponibile per qualcun altro” : Ecco come partecipare alla Giornata Mondiale del Donatore 2018 a Reggio Calabria : Prosegue l’impegno del l’Associazione Donatori Volontari – Polizia di Stato DonatoriNati Onlus. “Be there for someone else. Give blood, share life” (“Sii disponibile per qualcun altro. Dona sangue e condividi la vita”): questo lo slogan scelto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per la Giornata Mondiale del Donatore 2018. Istituita nel 2004 in occasione del 14 giugno, data di nascita dello scopritore dei gruppi sanguigni, Karl Landsteiner, ...

Riscatto Laurea/ Come si calcola per la pensione? Ecco i costi per intero e ridotto : Riscatto Laurea, Come si calcola per i fini pensionistici? Ultime notizie, Ecco i costi previsti per i riscatti interi e per quelli ridotti dei corsi di studio(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 12:48:00 GMT)

Calciomercato Roma - Monchi mette a segno un altro grande colpo : nasce una squadra super talentuosa - Ecco come cambia l’11 [FOTO] : La Roma è attivissima sul mercato, diverse trattative già chiuse dal club giallorosso mentre altre sono ai dettagli. Per la difesa è arrivato Marcano, lo spagnolo si candida ad essere un titolare della squadra e potrebbe giocarsi il posto con Fazio per far coppia con Manolas, sugli esterni Kolarov e Florenzi. Importanti novità per il centrocampo, dovrebbero andar via infatti sia Strootman che Nainggolan, chiuso il colpo Cristante, l’intenzione è ...

Pearl Jam - ha preso il via il tour europeo a Amsterdam. Ecco come è andata. - SCALETTA/VIDEO : Eddie si è preso i fischi del pubblico presente quando ha fatto sarcasticamente 'i migliori auguri per la Coppa del Mondo' all'Olanda, manifestazione calcistica per la quale non si è qualificata. ...

AMICI 2018/ Tutto pronto per la prossima edizione : al via i casting - Ecco come partecipare : AMICI 2018, la rivincita di Irama e Maria De Filippi: il giovane cantautore e la conduttrice sono i due vincitori del talent show di canale 5. ecco perché.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 11:04:00 GMT)

Ecco come viaggiare sicuri in auto col cane : Nei prossimi giorni inizieranno i viaggi verso le mete turistiche del mare e dei monti sia per i fine settimana che in prospettiva anche per il periodo delle vacanze. L’associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (Aidaa) fornisce alcuni piccoli consigli da seguire per favorire un viaggio tranquillo anche per il nostro amico a quattro zampe. Innanzitutto, si spiega in una nota, “occorre pensare alla sistemazione ed al comfort per ...

NASPI o DIS-COLL sospesa? Ecco come fare ricorso : Hai perso involontariamente il lavoro e hai richiesto all’INPS l’indennità di disoccupazione NASPI o la DIS-COLL (nel caso di lavoratori con contratto di co.co.co.)? Ti sei visto recapitare nei giorni conseguenti alla liquidazione un provvedimento da parte del Centro per l’impiego o dall’INPS che ti comunica la decurtazione, sospensione o addirittura la decadenza del sostegno economico per non aver partecipato alle misure di politiche attive? ...

Ecco come imparare l’arte del timing perfetto sul lavoro : Pensateci: non sarebbe male azzeccare il momento giusto per chiedere un aumento, per comunicare al capo che dovete uscire un’ora prima in un lunedì di fuoco, per domandare ai colleghi un favore importante, per mandare un’email che richiede una risposta immediata… La domanda sorge spontanea: come si fa a riconoscere il «timing perfetto» per le richieste e decisioni importanti quando si tratta di lavoro? E, soprattutto, come far ...

La Macedonia cambia nome/ Accordo con la Grecia : Ecco come si chiama ora : La Macedonia cambia nome, raggiunto l'Accordo con la Grecia: stretta di mano tra Zoran Zaev e Alexis Tsipras, Skopje punta ad entrare nella Nato e nell'Ue(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 22:05:00 GMT)