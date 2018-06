EarTrumpet si aggiorna introducendo tante novità

surface-phone

(Di giovedì 14 giugno 2018) Durante la giornata di ieri,, il tool per la gestione dei volumi di ogni app sbarcato nello Store due anni fa’ attraverso la conversione in UWP, si èto. Changelog Aggiunto il tasto centrale sull’icona dell’area di notifica per disattivare l’audio. Aggiunta la possibilità di usare la rotellina del mouse per cambiare il volume quando la finestra è aperta. Aggiunta la misurazione del picco multicanale. Aggiunta la possibilità di visualizzare più dispositivi di riproduzione. Aggiunta la possibilità di cambiare dispositivo di riproduzione per ogni applicazione. Aggiunta la finestra del mixer del volume. Ottimizzato il raggruppamento delle sessioni di app. Aggiunta la scorciatoia da tastiera per aprire il flyout. Quella predefinita è: CTRL + MAIUSC + Q. Aggiunto il supporto per il tema chiaro e il tema scuro. Aggiunti ...