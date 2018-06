E3 2018 | un nuovo video gameplay di SoulCalibur 6 mostra Ivy | Taki | Maxi e Kilik in azione

E3 2018 : un nuovo video ci mostra le spettacolari ambientazioni di Ghost of Tsushima : Durante il PlayStation Live coverage dall'E3 2018 a Los Angeles, Sony Interactive Entertainment ha presentato alcune clip assolutamente fantastiche che mostrano le ambientazioni di Ghost of Tsushima.Il direttore artistico, Jason Connell, che ha già rivelato alcune informazioni, descrive quello che vediamo e, innanzitutto, apprendiamo che le clip sono state girate nel mondo del gioco, anche se è stato aggiunto un tocco di profondità di campo ...

HIERRO NUOVO ALLENATORE DELLA SPAGNA/ Lopetegui esonerato : un rischio veramente enorme (Mondiali Russia 2018) : Lopetegui esonerato, HIERRO il NUOVO ALLENATORE DELLA SPAGNA. La federcalcio affida al direttore tecnico la panchina DELLA nazionale ai Mondiali di Russia 2018.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 20:49:00 GMT)

MotoGP - GP Catalogna 2018 : Andrea Iannone verso l’Aprilia. Nuova sfida o un nuovo passo indietro della carriera? : “Sicuramente è una cosa che ho voluto con tutto me stesso. Con l’Aprilia i contatti c’erano già stati: sono molto contento che siamo riusciti, dopo tanto corteggiamento, a trovare questo accordo biennale, che significa molto di più di due anni. Il contratto è molto vario e ci sono delle possibilità importanti, che mi rendono molto orgoglioso di avere intrapreso questa strada”. Così Andrea Iannone si era espresso sul suo ...

HIERRO NUOVO ALLENATORE DELLA SPAGNA/ Lopetegui esonerato : Ramos invita all'unità (Mondiali Russia 2018) : Lopetegui esonerato, HIERRO il NUOVO ALLENATORE DELLA SPAGNA. La federcalcio affida al direttore tecnico la panchina DELLA nazionale ai Mondiali di Russia 2018.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:48:00 GMT)

Hierro nuovo allenatore della Spagna/ Lopetegui esonerato : il tweet ufficiale - Mondiali Russia 2018 - : Lopetegui esonerato, Hierro il nuovo allenatore della Spagna. La federcalcio affida al dt la panchina della nazionale ai Mondiali di Russia 2018.

Hierro nuovo allenatore della Spagna/ Lopetegui esonerato : il tweet ufficiale (Mondiali Russia 2018) : Lopetegui esonerato, Hierro il nuovo allenatore della Spagna. La federcalcio affida al direttore tecnico la panchina della nazionale ai Mondiali di Russia 2018.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 14:26:00 GMT)

Calcio - Mondiali Russia 2018 : Fernando Hierro il nuovo ct della Spagna : A due giorni da Spagna-Portogallo, partita che chiuderà la prima giornata per quanto riguarda il Girone B dei Mondiali di Calcio di Russia 2018, gli iberici hanno trovato il nome dell’allenatore a cui affidare la panchina per questa manifestazione iridata dopo la bufera che ha coinvolto il poi esonerato Julen Lopetegui. Sarà Fernando Hierro, ex centrocampista del Real Madrid, classe 1968, a guidare la Roja. L’annuncio è arrivato da ...

E3 2018 : Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sta per ricevere il nuovo livello "Future Tense" : Proprio mentre i fan pensavano di aver ormai dominato tutti i livelli di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Activision Publishing, una sussidiaria proprietà di Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), annuncia l'introduzione di un nuovissimo livello chiamo "FUTURE TENSE" per avere una buona ragione per giocare tutta l'estate a Crash. Il prossimo 29 giugno, il livello Future Tense sarà incluso come bonus in Crash Bandicoot 3: Warped, gioco di Crash ...

E3 2018 : ammiriamo Spyro Reignited Trilogy in un nuovo video gameplay : Non si è mostrato nelle varie conferenze ma non per questo risulta completamente assente: Spyro Reignited Trilogy non ha di certo perso l'occasione di presenziare all'E3 2018. Toys for Bob, team che si sta occupando del ritorno in una veste completamente rinnovata dei primissimi tre capitoli delle avventure del draghetto viola, si è accaparrato uno spazio all'interno di PlayStation Live from E3. Peter Kavic di Toys for Bob ha giocato live per ...

E3 2018 : Spider-Man di nuovo in azione in un video gameplay : Spider-Man di Insomniac Games è stato tra i (prevedibili) protagonisti della conferenza E3 2018 di Sony. Nel corso dello show, caratterizzato da un ritmo un po' più lento rispetto al passato, la compagnia ha mostrato i suoi pezzi da novanta in uscita e, tra questi, va ovviamente segnalato l'atteso titolo dell'Uomo Ragno.Il gioco è stato mostrato in un video gameplay durante la conferenza E3 ma oggi, come riporta Dualshockers, siamo in grado di ...

Lopetegui esonerato chi è il nuovo allenatore della Spagna?/ Rubiales : dato un messaggio forte (Mondiali 2018) : Lopetegui esonerato, chi sarà il nuovo allenatore della Spagna ai Mondiali di Russia 2018?. Rubiales: dato un messaggio forte, non potevamo passarci sopra.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 12:40:00 GMT)

Il Supplente - il nuovo factual di Rai2 : da stasera - mercoledì 13 giugno 2018 : Il primo dei tre appuntamenti dedicati al mondo della scuola. Mara Maionchi e Roberto Saviano i supplenti della puntata di oggi.

News Sportive 12/06/2018 – Il nuovo allenatore del Real Madrid e le azzurre del basket sul tetto del mondo : le notizie di oggi [GALLERY] : Il Real Madrid ha scelto il suo nuovo allenatore, l’Italia femminile del basket 3×3 Campione del mondo e tanto altro: le notizie Sportive di oggi Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te le ...

E3 2018 : Death Stranding e il significato di ciò che abbiamo visto nel nuovo trailer - articolo : Death Stranding, uno dei titoli più attesi e chiacchierati del momento, è tornato a mostrarsi sul palco della conferenza E3 di Sony, come largamente anticipato da Shawn Layden e Hideo Kojima in persona. Mentiremmo se vi dicessimo che quest'apparizione ci ha lasciato pienamente soddisfatti e il motivo di ciò è più psicologico di quanto si possa pensare: da amante impacciata a cacciatrice spietata, Ellie ha mostrato in pochi minuti la caratura del ...