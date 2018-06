E3 2018 | The Last of Us Part 2 | i nemici comparsi nel gameplay trailer sono i

E3 2018 : pubblicato il filmato intero dell'intervento di Todd Howard alla conferenza di Bethesda - completamente sottotitolato in italiano : Come sicuramente saprete, tra i vari protagonisti dell'E3 2018, figurava anche Bethesda. La compagnia, come molte altre, ha tenuto la sua conferenza, durante la quale sono stati fatti importanti annunci.Ad esempio, lo show ha dato ampio spazio a Fallout 76, ma in questa occasione è stato annunciato anche The Elder Scrolls 6.alla conferenza ha preso parte con il suo intervento Todd Howard e, il nuovo video pubblicato da Bethesda, lo ripropone per ...

E3 2018 : Ellie sarà l'unico personaggio giocabile in The Last of Us Part 2 : Non ci sono più dubbi sul fatto che The Last of Us Part 2 è una storia in cui Ellie sarà la star principale, ma ora sappiamo che sarà anche l'unico personaggio giocabile.La demo del gioco presentata allo show E3 2018 di Sony è stata incredibilmente violenta, ma allo stesso tempo anche molto dolce. Come avrete visto, è stato mostrato uno scontro tra Ellie e i Seraphite, un culto i cui membri costituiscono alcuni dei nemici nel gioco.Come segnala ...

E3 2018 : The Division 2 - prova : Quello che unisce The Division a Destiny è un... destino (scusate il gioco di parole) davvero curioso. Il blockbuster di Activision, infatti, è uscito nel 2014 ed è stato capace di ridefinire il mondo dei videogame, introducendo su console e poi su PC un genere che ancora mancava. Il successo iniziale è stato esplosivo, poi però come quegli artisti troppo attaccati alle proprie opere, Bungie ha dato un ritocchino qui, una cesellata là, e con la ...

E3 2018 : le nuove immagini di The Last of Us Part 2 ci offrono uno sguardo ravvicinato a Ellie - Dina e Jesse : Come sequel dell'acclamato titolo originale, The Last of Us Part 2 sembra proporre lo stessa formula basata su personaggi di un certo spessore e sull'azione, elementi che hanno reso così avvincente il primo capitolo. Ora, grazie alla segnalazione di Dualshockers, possiamo dare uno sguardo alle nuove immagini di The Last of Us Part 2 dedicate proprio ai personaggi.Condivise dallo sviluppatore Naughty Dog, le immagini ci offrono uno sguardo ...

E3 2018 : The Last of Us Part 2 : emergono dettagli su combattimento - fasi stealth - level design e molto altro : The Last of Us Part 2, già analizzato nella nostra anteprima, è stato uno dei grandi protagonisti dell'E3 2018 di Sony. Il nuovo episodio si è mostrato in un gameplay trailer veramente straordinario e, ora, gli sviluppatori hanno fornito qualche informazione in più all'E3 Coliseum.Nello specifico, come segnala Dualshockers, hanno preso la parola Kurt Margenau e Anthony Newman di Naughty Dog:Ellie non ha la stazza e la forza di Joel, quindi il ...

E3 2018 : Ori and the Will of the Wisps - prova : Quattro anni fa, sul palco di Microsoft, faceva la sua apparizione il piccolo Ori, una strana creatura luminosa chiamata a salvare una foresta distrutta dalle tenebre. Nel lontano 2014 ci siamo fatti incantare da una poetica delicata, toccante e decisamente struggente. Dopo tutto questo tempo torna sul palco Microsoft, durante l'E3 2018, l'opera di Moon Studio con il sequel di quel titolo eccellente: Ori and the Will of the Wisp. La foresta ci ...

E3 2018 : The Last of Us Part II - anteprima : Non deve essere semplice il lavoro di Naughty Dog. Anno dopo anno, gioco dopo gioco, gli sviluppatori californiani alzano senza tregua il livello qualitativo delle loro opere. Lo fanno con una facilità disarmante, anche se non è da tutti settare ogni volta nuovi standard narrativi e grafici. Nonostante questa indiscutibile bravura, il loro vero talento è la capacità di toccare i tasti giusti in grado di far battere il cuore. Lo fanno sempre in ...

E3 2018 : The Last of Us Part II avrà il multiplayer - il focus del gameplay è sulla tensione e tante altre informazioni anche sullla data di uscita : Uno dei momenti più alti della conferenza E3 2018 di PlayStation è indubbiamente stato quello dedicato a The Last of Us Part II, nuovo capitolo dell'IP targata Naughty Dog che ha focalizzato l'attenzione dei presenti all'evento e di tutti i fan a casa grazie a un video gameplay estremamente spettacolare e adrenalinico. Una dimostrazione di quanto Ellie sia cresciuta e di quanto la rabbia possa spingerla a trasformarsi in una devastante macchina ...

