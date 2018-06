E3 2018 | primo video gameplay per Control | il nuovo progetto di Remedy Entertainment

Mondiali Russia 2018 - primo allenamento della Germania davanti ad un nutrito gruppo di tifosi : La Germania si è allenata per la prima volta in Russia davanti ad oltre 500 tifosi entusiasti, buone notizie per quanto riguarda Ozil allenamento davanti a 500 tifosi per la Germania campione del mondo nel primo training in Russia nel ritiro di Vatutinki. Per quanto riguarda l’infermeria arrivano buone notizie per Mesut Oezil, il centrocampista dell’Arsenal, convalescente per un problema al ginocchio, si è allenato regolarmente col ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : serie in parità - chi rifilerà il primo match point? : La Finale del Campionato Italiano di Basket torna a bussare alle porte del Mediolanum Forum per gara-5. Tra le due contendenti, Milano e Trento, è l’equilibrio a far da padrona, tant’è che la serie al momento è sul 2-2. Decretare il vincitore della competizione tricolore pare veramente complesso: dopo i primi due incontri l’Olimpia sembrava favorita, ma le sconfitte in trasferta hanno risollevato non pochi interrogativi sulla ...

Maratea - Al via l'Heroes Prize Competition 2018 il primo master europeo per imprenditori e investitori : In nome di una politica di scambio di esperienze e conoscenze con gli ecosistemi più sviluppati e maturi, il master che avrà due edizioni, una a Trani , partenza a novembre 2018, e una a Milano , ...

Russia 2018 - Irrati è il primo Var della storia mondiale. Designato per Russia-Arabia Saudita : Nestor Pitana è il secondo arbitro argentino che partecipa a due edizioni della Coppa del Mondo. Prima di lui, c'è stato Norberto Coerezza, che ha diretto due partite nel 1970 e uno nel 1978. Pitana ...

Tennis - ATP ‘s-Hertogenbosch 2018 : Andreas Seppi esce di scena al primo turno. McDonald vince in due set : Andreas Seppi è costretto a salutare prima del tempo l’erba olandese di ‘s-Hertogenbosch (Olanda). L’azzurro, numero 49 del mondo, è stato sconfitto con il punteggio di 6-4 6-2 dall’americano (wild card) Mackenzie McDonald (n.110 del ranking) in 1 ora e 8 minuti di partita. Un Seppi che ha tenuto il ritmo per buona parte del primo set, per poi cedere nella fase cruciale e nel secondo parziale. L’azzurro non è ...

DIRETTA/ Giro di Svizzera 2018 : streaming video e tv. Ourselin in testa al primo Gpm (4^ tappa) : DIRETTA Giro di Svizzera 2018 streaming video e tv: percorso e orario della 4^ tappa Gansingen-Gstaad di 189,2 km, frazione dal finale ostico (oggi 12 giugno)(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 14:30:00 GMT)

Russia 2018 - al primo allenamento del Brasile è subito festa : Aria di festa a Sochi per il primo allenamento in terra russa del Brasile in vista dell'esordio ai Mondiali, domenica sera contro la Svizzera. Spalti gremiti - l'allenamento era a porte aperte - per ...

Istat - nel primo trimestre 2018 in Italia +147mila occupati - : Per l'Istituto nel nostro Paese la crescita di chi ha un lavoro è di +0,6%. Il tasso di disoccupazione, nello stesso periodo, è all'11,1% con una crescita di 0,1 punti rispetto al trimestre precedente.

Occupazione ferma nel primo trimestre 2018 : MILANO - Il mercato del lavoro italiano è rimasto stazionario tra il quarto trimestre del 2017 e i primi tre mesi del 2018. La rilevazione arriva dall'Istat, secondo la quale nel primo scorcio di ...

Lavoro : Istat - +147mila occupati nel primo trimestre 2018 : L'Istituto di Statistica comunica che la variazione è nulla rispetto al trimestre precedente, grazie ai dipendenti con contratto a termine. I disoccupati sono 2 milioni 893 mila - Occupazione ...

Mamma tartaruga depone le uova a Rimigliano - primo nido in Italia nel 2018 : È stato un bagnante a rivolgersi al pronto soccorso animali selvatici Wwf. La conferma dalla biologa del centro Tartamare. Subito area recintata e controlli

Previsioni Meteo shock per i mondiali di calcio 2018 : pioggia e tempeste potrebbero rovinare il primo weekend del torneo : I luoghi che ospiteranno i mondiali di calcio 2018 sono sparsi in tutta la Russia. Considerata la vastità della nazione, queste località sono ampiamente separate tra loro, con alcune a distanza di 3.000 km dalle altre. Per questo, le partite che inizieranno allo stesso orario, difficilmente si svolgeranno sotto le stesse condizioni Meteorologiche. La prima partita si giocherà a Mosca, giovedì 4 giugno, quando la Russia affronterà l’Arabia ...

Amici 2018 serale/ Finale - diretta e vincitore : Irama primo in classifica e trionfatore di questa edizione? : Amici 2018 serale, ecco le anticipazioni della puntata Finale in onda stasera: chi sarà il vincitore tra Irama, Carmen, Einar e Lauren? Tutti gli ospiti ed i duetti della gara.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 16:05:00 GMT)

Tennis - WTA Nottingham 2018 : Camila Giorgi esce di scena al primo turno. L’azzurra ko in due set contro Jakupovic : Niente da fare per Camila Giorgi nel WTA di Nottingham 2018. L’esordio sull’erba è poco fortunato per la marchigiana, costretta alla resa in due set (7-6 6-2) contro la slovena, n.118 WTA, Dalila Jakupovic. Dopo un primo set lottato e perso al tie-break, la Tennista nostrana ha perso incisività nel proprio gioco, non riuscendo a rispondere all’aggressività dell’avversaria. Un ko amaro per Camila che si sarebbe aspettata ...