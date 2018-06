E3 2018 | i personaggi di Dead or Alive 6 si mostrano in un esplosivo video gameplay

Riverdale/ Anticipazioni : i personaggi dei fumetti ispirano la serie (13 Giugno 2018) : Riverdale, Anticipazioni del 13 Giugno 2018, in prima Tv su La5. Alla morte di Jason, Archie ed i suoi amici iniziano a chiedersi chi possa averlo ucciso. (Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 19:35:00 GMT)

E3 2018 : in NiOh 2 potrete creare il vostro personaggio e Koei Tecmo rilascerà una demo : Durante il PlayStation Live coverage dall'E3 2018 a Los Angeles, Koei Tecmo ha fornito ulteriori informazioni sul nuovo NiOh 2, annunciato alla conferenza di Sony.Come riporta Dualshockers, il director del gioco, Fumihiko Yasuda, ha spiegato che l'obiettivo di NiOh 2 è quello di creare una corretta evoluzione naturale dal primo gioco. Non è un cambiamento totale. Mentre il team era molto contento di quanto fatto con il primo gioco, c'erano cose ...

E3 2018 : Nintendo con poche novità e troppi personaggi - editoriale : Non appena terminata la diretta di Nintendo siamo stati investiti da un'ondata di emozioni contrastanti. Nel tentativo di mettere un po' d'ordine fra i pensieri abbiamo riletto velocemente il nostro foglio di appunti, e scorrendo le poche righe scritte in fretta e furia una cosa ci è parsa subito chiara: a prescindere dal giudizio complessivo sulla presentazione, l'articolo riepilogativo sarebbe stato inaspettatamente breve.Il Direct è ...

E3 2018 : Super Smash Bros. Ultimate è il nuovo capitolo della serie - ecco un trailer dedicato all'enorme roster di personaggi : Nel corso del Nintendo Direct che si sta svolgendo in questi minuti Nintendo ha dedicato una lunga parentesi a Super Smash Bros. Ultimate, il nuovo capitolo della celebre serie di picchiaduro che proporrà un roster di personaggi mai così grande.Il gioco si è preso la scena del Direct con un lunghissimo trailer dedicato all'enorme roster di personaggi, che includerà tutti quelli dei precedenti capitoli del franchise.[news in fase di ...

E3 2018 : Death Stranding avrà un solo personaggio giocabile e il combattimento non sarà obbligatorio : Hideo Kojima ha finalmente mostrato il primo filmato di gameplay di Death Stranding e, come avrete visto, il titolo si è rivelato essere completamente diverso da quanto potevamo aspettarci, con un focus sull'esplorazione. Come riporta Gearnuke, il primo video gameplay non ha visto nessun combattimento e ci sono stati suggerimenti su personaggi multipli che potrebbero essere giocabili, tuttavia, Kojima ha confermato che il giocatore controllerà ...

E3 2018 : le ambientazioni e i personaggi di Ghost of Tsushima si mostrano in una serie di immagini : Dopo la spettacolare presentazione del gameplay di Ghost of Tsushima alla conferenza E3 2018 di Sony Interactive Entertainment, la compagnia ha condiviso un kit stampa ufficiale con una serie di screenshot del gioco.Le immagini mostrano un mix di ambienti e personaggi e, come riporta Dualshockers, la cosa più interessante è che la denominazione dei file sembra indicare che le prime cinque immagini siano state catturate dalla versione PS4 ...

E3 2018 : Devil May Cry 5 avrà tre personaggi giocabili : Nel corso della conferenza Microsoft nell'ambito dell'E3 2018 che si è tenuta nella serata di ieri, Devil May Cry 5 è diventato realtà con un lungo trailer che ha mostrato anche qualche frazione di gameplay.Il trailer è stato interamente dedicato alla figura di Nero, personaggio secondario del franchise nipote e acerrimo rivale del grande protagonista della serie Devil May Cry, Dante, che si è potuto vedere solo per qualche secondo alla fine del ...

Il Segreto - luglio 2018 : l’arresto di uno storico personaggio : L’appassionante soap opera spagnola Il Segreto, scritta da Aurora Guerra, e trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì, riesce sempre a sorprendere i telespettatori. Le anticipazioni del prossimo mese ci rivelano che uno storico personaggio sarà arrestato. Candela perdona l’ex suocera, la scomparsa del piccolo Carmelito Nelle prossime puntate italiane i cittadini di Puente Viejo faranno la conoscenza dell’ex suocera di ...

Un Posto al Sole - trame 4-8 giugno 2018 : la partenza di un personaggio storico : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a Un Posto al Sole, il popolare sceneggiato di Rai Tre ambientato da circa vent'anni nel capoluogo campano. Le ultime novità ci rivelano che tra qualche giorno nel cast della serie entrerà un nuovo personaggio maschile. Si tratta dell'attore Fabio Fulco che interpreterà Valerio Viscardi, il fratello della dark lady Veronica. Quest'ultima, impersonata da Caterina Vertova, è un'imprenditrice ...

Una Vita - luglio 2018 : il ritorno inaspettato di uno storico personaggio : La fiction tv ''Una Vita'', creato dall'autrice Aurora Guerra non smette mai di appassionare i telespettatori con i continui colpi di scena. Negli episodi che saranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset i prossimi mesi, i cittadini di Acacias 38 assisteranno al ritorno inaspettato di uno storico personaggio femminile. La rivelazione scioccante di Pablo, Rosina furiosa con il genero Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 ...

Ballando con le stelle 2018/ Cesare Bocci poco personaggio : vincitore a sorpresa? : Ballando con le stelle 2018: Cesare Bocci poco personaggio all'interno del programma di Milly Carlucci. Dopo le accuse della giuria, sarà il vincitore a sorpresa?