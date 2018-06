E3 2018 | GreedFall | l' action RPG ambientato in un 17° secolo alternativo torna a

eurogamer

(Di giovedì 14 giugno 2018) L'anno scorso, gli sviluppatori di Technomancer, Spiders Games, hanno rivelato il loro, un gioco di ruolo che si svolge in un 17 °. Il concetto era affascinante, ma purtroppo, abbiamo sentito poco sul gioco da allora, fino ad oggi.Come segnala VG247.com, gli sviluppatori hanno presentato un nuovo trailer E3 che introduce il mondo di, spiegando che cosa ha scatenato il conflitto che alimenterà la sua guerra magica.si svolge in una versione del 17 °in cui esiste la magia e il soprannaturale. Una nuova ondata di coloni sta fuggendo da un'Europa afflitta da inquinamento e malattie per una vita migliore nel Nuovo Mondo. L'unico problema è che il Nuovo Mondo ha già una popolazione indigena che viene devastata da quella che può essere definita un'invasione. Nel gioco, la magia sarà posseduta non solo dai coloni ma anche dalle popolazioni ...