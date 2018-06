E3 2018 | Ghost of Tsushima - anteprima

E3 2018 : un nuovo video ci mostra le spettacolari ambientazioni di Ghost of Tsushima : Durante il PlayStation Live coverage dall'E3 2018 a Los Angeles, Sony Interactive Entertainment ha presentato alcune clip assolutamente fantastiche che mostrano le ambientazioni di Ghost of Tsushima.Il direttore artistico, Jason Connell, che ha già rivelato alcune informazioni, descrive quello che vediamo e, innanzitutto, apprendiamo che le clip sono state girate nel mondo del gioco, anche se è stato aggiunto un tocco di profondità di campo ...

E3 2018 : Ghost of Tsushima : emergono dettagli sulla struttura open world - la scelta dei colori - il protagonista e molto altro : Il gameplay di debutto di Ghost of Tsushima è stato assolutamente impressionante, ma ha lasciato ai giocatori molte domande. Alcune di queste hanno ricevuto risposta dall'art director Jason Connell, durante una sessione di domande e risposte in tempo reale su Twitch.Come riporta Dualshockers, Connell afferma che la scelta della tavolozza dei colori deriva dal fatto che il Giappone è un posto magnifico. Il team avrebbe potuto creare un ambiente ...

E3 2018 : nuove informazioni per Ghost of Tsushima : un gioco tutto "fango - sangue e acciaio" : Dopo un primo trailer che aveva sicuramente catturato l'interesse di fan e addetti ai lavori, Ghost of Tsushima doveva riuscire a convincere anche con un video gameplay. Il materiale mostrato durante la conferenza E3 2018 di Sony ha indubbiamente colpito nel segno aumentando a dismisura l'interesse nei confronti del progetto di Sucker Punch.Sapevamo già che la scena mostrata alla conferenza si concentrava su una missione secondaria ma non ...

E3 2018 : la demo di Ghost of Tsushima presentata alla conferenza di Sony mostrava solo "un'avventura secondaria nel percorso principale del gioco" : Mentre ci incamminavamo verso l'E3 2018, Ghost of Tsushima di Sucker Punch Productions era uno dei giochi che in molti non vedevano l'ora di vedere e, dopo una straordinaria demo presentata poche ore fa, ora otteniamo qualche informazione in più su cosa aspettarsi dall'epico gioco samurai open-world.Dopo la sua esibizione alla conferenza di Sony, il produttore di Sucker Punch, Brian Fleming, ha condiviso alcune informazioni in più su Ghost of ...

E3 2018 : le ambientazioni e i personaggi di Ghost of Tsushima si mostrano in una serie di immagini : Dopo la spettacolare presentazione del gameplay di Ghost of Tsushima alla conferenza E3 2018 di Sony Interactive Entertainment, la compagnia ha condiviso un kit stampa ufficiale con una serie di screenshot del gioco.Le immagini mostrano un mix di ambienti e personaggi e, come riporta Dualshockers, la cosa più interessante è che la denominazione dei file sembra indicare che le prime cinque immagini siano state catturate dalla versione PS4 ...

E3 2018 : Ghost of Tsushima ci trasporta ai tempi dell'invasione mongola con un ispiratissimo video gameplay : Il giorno nove dell'invasione mongola. Questo il setting del primissimo video gameplay di Ghost of Tsushima, attesissima esclusiva sviluppata dal team di Sucker Punch.Lo showcase di PlayStaton ci permette di dare uno sguardo da vicino al gameplay tra esplorazione e soprattutto combattimenti all'arma bianca. Il protagonista non è solo ma si trova insieme a una alleata (almeno apparente) che utilizza un arco. Il gioco a quanto pare non disdegna di ...

Ghost of Tsushima : Sucker Punch si prepara per l'E3 2018 : Sucker Punch è lo studio responsabile di alcuni dei giochi più amati per PlayStation e una nuova immagine teaser suggerisce che potremmo vedere presto qualcosa in più del loro prossimo progetto, Ghost of Tsushima.Sappiamo già grazie a Sony che possiamo aspettarci il gioco presente all'E3 di quest'anno in un modo o nell'altro, mentre l'anno scorso abbiamo visto solo un breve teaser in-engine. Ora, come segnala Gamingbolt, una nuova immagine ...