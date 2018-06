Dumbo torna al cinema | ecco il trailer del film live action diretto da Tim Burton

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 giugno 2018) L’elefantino, classico della Disney uscito per la prima volta alnel 1941, tornerà sugli schermi in unda Tim. L’uscita è prevista per marzo 2019, ma intanto la Entertainment Weekly ha diffuso il, nel quale si possono vedere le prime immagini della rivisitazione curata dal visionario regista statunitense. Tra gli attori voluto dac’è Colin Farrell, che interpreta l’ex star del circo Holt Farrier chea casa dopo la guerra e viene ingaggiato dall’imprenditore circense Max Medici (Danny DeVito). Nel cast anche Eva Green e Michael Keaton. L'articoloalildelda Timproviene da Il Fatto Quotidiano.