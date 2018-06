: Draghi, presidente BCE: 'pronti a rivedere strumenti di politica monetaria'. E stop Quantitative Easing da gennaio… - RaiNews : Draghi, presidente BCE: 'pronti a rivedere strumenti di politica monetaria'. E stop Quantitative Easing da gennaio… - SkyTG24 : #UltimOra #Draghi: su #Qe decisione meditata attentamente, pronti ad aggiustare il tiro se necessario. Serve ancora… - TelevideoRai101 : Draghi:pronti a rivedere mezzi monetari -

La Banca centrale europea ha indicato la tabella di marcia verso la fine del Quantitative Easing, dopo "attenta valutazione dei progressi fatti" e l'aggiustamento dell'inflazione "è sostanziale", dice il presidente Bce. La Bce "è pronta agli strumenti di politicaa per assicurare il necessario stimolo". Riviste al ribasso le stime di crescita in Eurozona,dal 2,4 al 2,1% per il 2018.Al rialzo la stima sull'inflazione all'1,7% per 2018 e 2019,sul precedente 1,4%.Più incertezze,ma forza dell'economia resta(Di giovedì 14 giugno 2018)