: Draghi, presidente BCE: 'pronti a rivedere strumenti di politica monetaria'. E stop Quantitative Easing da gennaio… - RaiNews : Draghi, presidente BCE: 'pronti a rivedere strumenti di politica monetaria'. E stop Quantitative Easing da gennaio… - SkyTG24 : #UltimOra #Draghi: su #Qe decisione meditata attentamente, pronti ad aggiustare il tiro se necessario. Serve ancora… - paoloigna1 : RT @RaiNews: Draghi, presidente BCE: 'pronti a rivedere strumenti di politica monetaria'. E stop Quantitative Easing da gennaio 2019 ? http… -

Riviste al ribasso le stime di crescita in Eurozona,dal 2,4 al 2,1% per il 2018.Al rialzo la stima sull'inflazione all'1,7% per 2018 e 2019,sul precedente 1,4%.Più incertezze,ma forza dell'economia ...(Di giovedì 14 giugno 2018)