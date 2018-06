Draghi annuncia | stop al QE entro fine anno Ma tassi fermi per 12 mesi

La Bce annuncia la fine del piano Draghi entro dicembre. Per Lega e M5s un avvertimento da non sottovalutare : Piaccia o no, il momento del redde ratione è arrivato. Il capoeconomista della Banca centrale europea Peter Praet ha annunciato che la prossima settimana, nella riunione mensile dei governatori dell’area euro di Riga, si deciderà il destino del programma di acquisti di titoli pubblici iniziato nel 2015. Praet ha parlato di “uscita graduale”, ma il ...