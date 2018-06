Dopo la FED tocca a Draghi

Borsa : Europa in calo Dopo la Fed e ora occhi sulla Bce - Milano -0 - 4% : Secondo gli analisti, il Qe dovrebbe concludersi a fine anno, con una graduale riduzione degli acquisti netti nell'ultimo trimestre, ma tutto dipendera' dall'andamento dell'economia, anche alla luce ...

Borse asiatiche in rosso Dopo stretta Fed : Sul fronte macroeconomico , rivista al rialzo la produzione industriale del Giappone, mentre segnali di rallentamento giungono dall'economia cinese. A Tokyo forte ribasso per l'indice Nikkei che ha ...

Tennis - Stoccarda Federer torna in campo Dopo 80 giorni e vince. Nadal rinuncia al Queen s : Il numero uno al mondo ha annunciato il forfait con un tweet. "Mi dispiace annunciare il forfait - si legge dal suo profilo Twitter - ma ho bisogno di riposo secondo i miei dottori. Spero di esserci ...

Nike - Federer lascia Dopo 24 anni per Uniqlo (e tantissimi soldi)? : dopo 24 anni, Federer lascia lo sponsor Nike? In vista di Wimbledon la voce rimbalza su Times: “no comment” del suo agente. Secondo i rumors, il fuoriclasse svizzero – che al torneo di Stoccarda è arrivato comunque con lo storico sponsor – starebbe per unirsi a Uniqlo, il marchio giapponese che ha perso ‘Nole’ Djokovic per la Lacoste l’anno scorso, per 300 milioni di dollari. Federer è con la Nike dal ...

Lisa - Sempre/ Video - Dopo il tumore al cervello Annalisa Panetta torna sul palco : “La fede mi ha aiutato” : Lisa, AnnaLisa Panetta torna sul palcoscenico per questo talent show targato Rai dopo il grandissimo successo che l'aveva travolta nei rigogliosi anni novanta. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 23:47:00 GMT)

Il Ghana ha chiuso la propria federazione di calcio Dopo che il suo presidente è stato filmato mentre accettava una mazzetta : Il Ghana ha chiuso la Ghana Football Association (GFA), la federazione calcistica nazionale, dopo che il suo presidente Kwesi Nyantakyi è stato filmato mentre accettava una mazzetta da circa 55mila euro. La persona che ha dato i soldi a Nyantakyi si era The post Il Ghana ha chiuso la propria federazione di calcio dopo che il suo presidente è stato filmato mentre accettava una mazzetta appeared first on Il Post.

Bari - il ministro Bonafede alla tenDopoli della giustizia : “Ci sono e ci metto la faccia. Gestisco personalmente la situazione” : Il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, si è detto contrario alla nomina di un commissario per la gestione dell’emergenza determinatasi dopo la dichiarazione di inagibilità del Palagiustizia di via Nazariantz, a Bari, e il parziale trasferimento dell’attività giudiziaria penale in una tendopoli. “Io non sono contrario – ha detto – alla normativa d’urgenza, però sono contrario alla politica emergenziale che individua un ...

USA - Dopo dati occupazione - la Fed diventa falco? : Dal punto di vista della politica monetaria, con i dati recenti che indicano chiaramente una crescita più positiva in futuro, è probabile che la Federal Reserve aumenti i tassi d'interesse nella ...