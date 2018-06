Donne ridotte a bambole di carne

huffingtonpost

(Di giovedì 14 giugno 2018) "Lei mi stava chiedendo se ho mai nostalgia delle cose come erano prima. Ma io le chiedo a mia volta: a quale prima fa riferimento? L'approvazione del Protocollo non rappresenta che uno dei tanti momenti di un lungo percorso che gradualmente ci ha portati a compiere quella che ritenevano, e riteniamo tutt'ora, l'unica scelta possibile per il bene di tutti".Torna per Meridiano Zero l'autore napoletano (ma cosmopolita di adozione, visto che ha vissuto a Bologna e ora insegna a Madrid) Ariase Barretta. Caustico come già ci aveva abituati nei romanzi precedenti (tra cui segnalo "H dalle sette piaghe", 2015, e "Psicosintesi della forma insetto", 2014, usciti per il medesimo editore), con "Living fleshlight" ci propone un mondo distopico ambientato in un futuro che, almeno a livello allegorico, potrebbe non essere poi così lontano.La reificazione della femmina in corso da ...