Diritti tv | Miccichè | “spero non ci sia doppio abbonamento”

Diritti tv - Miccichè : “riparte 90' Minuto” : “Riparte 90′ minuto”. Lo ha annunciato il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, dopo l’assegnazione dei Diritti tv del campionato a Sky e Perform. “Siamo riusciti a ottenere maggiore elasticità da parte dei soggetti aggiudicatari per le trasmissioni in chiaro – ha spiegato -. Ho chiamato poco fa il direttore generale della Rai per comunicarglielo, ma non mi ha risposto. 90′ Minuto andrà in ...

Diritti tv Serie A/ Spezzatino fra Sky e Perform - all’asciutto Mediaset Premium - Micciché : “Spero nell'intesa" : Diritti tv Serie A, Spezzatino fra Sky e Perform, all’asciutto Mediaset Premium, Micciché: “Spero nell'intesa fra i due". Per ora si vedranno 7 partite su Sky e tre su DAZN(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 08:21:00 GMT)

Diritti tv - la spuntano Sky e Perform. Micciché : 'Raggiunti 1 - 4 miliardi - salvato '90° minuto''. Zappia : 'Offerta mai così esclusiva' : E' così che ogni giorno confermiamo di essere la casa del grande sport, a fianco dei tanti appassionati che scelgono di viverlo su Sky.'

Serie A - Micciché : 'Assegnati a Sky e Perform i Diritti televisivi per il triennio 2018-2021' : In funzione del numero degli abbonanti, in funzione dei ricavi, il calcio italiano parteciperà anche al successo del nostro mondo. Calcolando anche i diritti venduti all'estero, e ancora non abbiamo ...

Diritti tv - la spuntano Sky e Perform. Micciché : 'Raggiunti 1 - 4 miliardi - salvato '90° minuto'' : 'Quello che si è riusciti a fare in queste settimane è di grande rilievo per tutti coloro che operano in questo mondo - ha concluso il numero uno della Lega calcio - Doppio abbonamento? Si evita, ci ...

Diritti tv - Micciché : 'La caparra di Mediapro? Resta nelle casse della Lega' : 'Il contratto con Mediapro da mezzanotte si è di fatto risolto'. Lo ha confermato il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, spiegando che l'assemblea ha ritenuto le garanzie degli spagnoli '...

Diritti tv : Miccichè - trattative private : ANSA, - MILANO, 28 MAG - Deliberata la risoluzione del contratto con Mediapro, che sarà efficace in sette giorni, la Lega Serie A "aprirà immediatamente un percorso di trattative private con tutti i ...

Diritti tv - passa la linea Miccichè lunedì la rottura tra Lega di A e Mediapro : ROMA - lunedì si decide: la linea di Malagò-Micciché stavolta ha ottime possibilità di passare. Le Lega di serie A deciderà di rompere con Mediapro , che farà causa, e di andare al terzo bando, meglio ...

Diritti tv - Miccichè : “Mediapro rispetti contratto con Lega A” : “Diritti tv? E’ stato fatto un bando, che si è aggiudicato questo intermediario spagnolo, Mediapro, che deve rispettare ciò che contrattualmente è previsto. E’ più semplice di quanto non appaia. C’è un venditore di Diritti che è la Lega un compratore che è Mediapro e un contratto e bisogna rispettarlo”. Lo ha detto Gaetano Micciche’, presidente della Lega di serie A, sulla questione Legata ai Diritti tv ai ...

Torino - Cairo : "Diritti tv? Situazione ingarbugliata. In Lega bene solo l'arrivo di Micciché" : Mi sembra una Situazione ancora un po' ingarbugliata - ha detto il patron granata a Radio anch'io sport - Noi abbiamo un contratto nella pienezza della sua conclusione con Mediapro alla quale la Lega ...