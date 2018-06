Diritti tv | Mediaset non ci sta | “bando squilibrato”

Diritti tv Serie A/ Spezzatino fra Sky e Perform - all’asciutto Mediaset Premium - Micciché : “Spero nell'intesa" : Diritti tv Serie A, Spezzatino fra Sky e Perform, all’asciutto Mediaset Premium, Micciché: “Spero nell'intesa fra i due". Per ora si vedranno 7 partite su Sky e tre su DAZN(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 08:21:00 GMT)

Diritti Serie A : pacchetti a Sky e Perform. Nessuna offerta da Mediaset e Mediapro : È stata scongiurata l'ipotesi di un inizio di Seria A a schermi spenti. Oggi, infatti, la Lega di Serie A ha approvato all'unanimità l'assegnazione dei Diritti per la trasmissione delle partite per i prossimi 3 campionati: 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Sky Italia si è assicurata il "pacchetto 5" e il "pacchetto 6", garantendosi 7 partite su 10 di ogni giornata di campionato, mentre il Perform Group ha fatto suo il "pacchetto 7".Andrea ...

Diritti Tv Serie A - Mediaset : «Bando totalmente squilibrato. Richiesta Diritti per Premium» : Comunicato Stampa Mediaset - Il bando per i diritti tv della Serie A era totalmente squilibrato. Basta pensare che fino a oggi i pacchetti per il digitale terrestre avevano sempre contenuto tutte le partite delle migliori otto squadre italiane. Mentre il bando di oggi offre 3- 4 match per turno, oltretutto senza club chiaramente definiti e quindi senza nessun appeal per i tifosi delle singole società. No...

Diritti TV Serie A : offerte sotto il minimo richiesto - stasera l’assegnazione. In corsa Sky - Mediaset e Perform : Diritti TV Serie A Siamo ancora al nulla di fatto, ma la giornata di oggi finirà per assegnare definitivamente i Diritti tv della Serie A per le prossime tre stagioni (2018/19, 2019/20, 2020/21). Dopo i tentativi andati a vuoto e la risoluzione del contratto con Mediapro, questa mattina sono state pervenute alla Lega Calcio le offerte per i tre pacchetti disponibili (del valore di 452, 408 e 240 milioni di euro) che, come stabilito dal nuovo ...

Diritti tv Serie A - offerte di Sky - Mediaset e Perform non superano 1 - 1 miliardi di euro : si passa alla fase di rilancio : Le offerte arrivate in Lega per l’acquisizione dei Diritti tv della Serie A per il periodo 2018-2021, da Sky, Mediaset e Perform, non hanno superato la base d’asta indicata di 1,1 miliardi di euro. Si passa quindi alla fase di rilancio che, contrariamente a quanto annunciato in precedenza, non si tiene nello studio dell’avvocato Alberto Toffoletto, ma nella sede stessa della Lega di A, in via Rosellini. Le trattative sono gestite dal ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - offerte da Sky - Mediaset e Perform. Nessuna da MediaPro : Gli spagnoli di MediaPro non hanno presentato offerte per la nuova asta dei Diritti di Serie A 2018-21. La scadenza era fissata per questa mattina alle 11. A quanto si apprende si sarebbero fatti avanti con offerte vincolanti Sky, Mediaset e Perform. Da capire su quali dei tre pacchetti di partite si siano orientate le proposte: i tre pacchetti hanno un minimo d'asta 452, 408 e 240 milioni. Probabile che Mediaset abbia presentato una offerta ...