Digital News Report 2018 | cala l' uso dei social per le notizie

Tra social - fake news e tweet : quando l'informazione Digitale è in pericolo Video : Tra il 17 e il 19 maggio si è tenuta a Milano la VI°edizione del Smm social Media Marketing and Digital Communication, evento di riferimento per gli esperti di marketing e comunicazione digitale. Fra i diversi appuntamenti emergono una serie di riflessioni interessanti sul problema delle fake news [Video] e la loro diffusione su social network ormai planetari quali, in prima fila, Facebook e Twitter. Le notizie social L'effettiva portata del ...