Dieselgate | Volkswagen condannata a pagare in Germania una maxi multa da un miliardo di

Dieselgate - Multa da un miliardo di euro alla Volkswagen in Germania : Le autorità tedesche hanno inflitto una Multa da un miliardo di euro al Gruppo Volkswagen per aver venduto, tra il 2007 e il 2015, 10,7 milioni di automobili dotate di "funzioni software non ammesse", i cosiddetti defeat device. La sanzione non è stata contestata dal colosso tedesco, già dichiaratosi responsabile dello scandalo emissioni.Caso chiuso. A ordinare il decreto è stata la procura di Braunschweig, nella Bassa Sassonia: ...

Ex Ad di Volkswagen incriminato per frode per il Dieselgate

Dieselgate Volkswagen - L'ex ceo Winterkorn rinviato a giudizio negli Usa : Cospirazione e frode. Sono questi i capi di imputazione con i quali le autorità americane hanno rinviato a giudizio Martin Winterkorn, amministratore delegato del gruppo Volkswagen dal 2007 al 2015, per il suo presunto coinvolgimento nello scandalo del Dieselgate. La causa legale è stata depositata a marzo in un tribunale di Detroit, ma è stata resa pubblica ieri dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, perché non c'è più il rischio che ...

