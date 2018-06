Dieselgate | multa da un miliardo di euro per Volkswagen in Germania

Volkswagen - multa di un miliardo per la vicenda Dieselgate : A quasi tre anni di distanza dallo scoppio del noto scandalo ' Dieselgate ' che ha visto coinvolto il gruppo automobilistico Volkswagen , la magistratura tedesca ha inflitto una pesante multa di un ...

Dieselgate - Volkswagen condannata a pagare in Germania una maxi multa da un miliardo di euro : Il Colosso tedesco sarà costretto a pagare una sanzione salatissima per chiudere i conti in Germania con lo scandalo emissioni La procura di Braunschweig, della regione tedesca della Bassa Sassonia, ha inflitto al Gruppo Volkswagen una multa da un miliardo di euro per lo scandalo del Dieselgate. Il Costruttore tedesco è stato infatti condannato per le emissioni truccate sulle sue automobili: si parla infatti di 10,7 milioni di automobili ...

