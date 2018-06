Diagnosticare la dermatite atopica con il patch test

fondazioneserono

(Di giovedì 14 giugno 2018) Il, ossia la prova del cerotto, è un metodo appropriato per identificare la sensibilizzazione allergica verso gli acari della polvere nei soggetti cone dovrebbe essere utilizzato, in parallelo al prick, per la diagnosi di questa allergia. A questa conclusione è giunta una metanalisi relativa a 10 studi, condotti su un totale di 669, tra bambini e adulti, nei quali è stata confrontata l’accuratezza dei due tipi di esami nel definire la presenza di allergie. La, una infiammazione della pelle causata da allergie, può svilupparsi anche in seguito al contatto con allergeni presenti nell’aria, come gli acari della polvere, i pollini e la forfora degli animali domestici. Le persone conhanno un’ipersensibilità agli allergeni. Il prickè il metodo preferito per identificare gli allergeni nei soggetti con la forma di ...