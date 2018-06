Diabete e obesità | arriva una pillola per combatterli

Orti della salute per contrastare Diabete e obesità : : salute: arrivano gli “Orti della salute” nelle città, per contrastare obesità e diabete. Firmato oggi l'accordo di programma con Health City Institute

Diabete - ALLARME SICILIA/ Regione con più morti in Italia : “Obesità bimbi e diabetici sopra media nazionale” : Nel'Italia del DIABETE in SICILIA è emergenza con dati che confermano il rischio di morte per molte persone; fondamentale diffondere l'idea di prevenzione e controlli(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 10:37:00 GMT)

Obesità e Diabete : identificati due ormoni che bruciano il grasso più velocemente e prevengono le due malattie : malattie come Obesità e diabete alterano la comunicazione tra tessuti e organi. Ora, i ricercatori dell’University of California hanno creato una nuova tecnica per ricercare gli ormoni che influenzano questa comunicazione. In questo modo, hanno scoperto delle molecole naturali che svolgono ruoli importanti per il diabete di tipo 2, l’Obesità e le malattie cardiovascolari. In particolare, hanno scoperto due ormoni, chiamati Notum e Lipocalina-5, ...

Obesità e Diabete : ecco perché anche i dolcificanti a zero calorie possono provocare queste condizioni : La maggior consapevolezza delle conseguenze sulla salute del consumo eccessivo di zucchero ha alimentato un aumento vertiginoso del consumo di dolcificanti artificiali a zero calorie negli ultimi anni. I dolcificanti artificiali sono uno degli additivi alimentari più comuni in tutto il mondo, spesso consumati in bevande dietetiche o a zero calorie e altri prodotti. Un nuovo studio, tuttavia, suggerisce che tali sostituzioni possono provocare ...

Allarme Diabete in Sicilia : in aumento obesità infantile : La Sicilia tra le regioni con il più alto numero di persone con diabete: la Fds esprime preoccupazione. Nell’isola 304.456 le persone con il diabete.

Diabete e obesità - Sud maglia nera : dieta e attività fisica le armi più efficaci : L’allarme è dell’Osservatorio Nazionale della Salute: in Italia il 35,3 per cento della popolazione adulta è sovrappeso, una persona su dieci (il 9,8%) è obesa. Nelle regioni del Sud vivono le persone più obese e sovrappeso, con percentuali allarmanti rispetto a quelle del Nord: in testa Basilicata (39,9%), Campania (39,3%) e Sicilia (38,7%). In Campania si registra la maggiore prevalenza di adulti e bambini grassi: il 13% della popolazione, ...

Diabete di tipo 2 : fare colazione tardi è un nuovo fattore di rischio per l’obesità : l’obesità è comune tra le persone con Diabete di tipo 2. L’avere una preferenza per la sera, che significa alzarsi tardi e andare a dormire tardi, è stato collegato ad un maggior rischio di obesità, ma la ricerca non ha ancora analizzato il fenomeno tra le persone con Diabete di tipo 2. Ora i ricercatori dell’University Of Illinois hanno voluto determinare se la preferenza per la sera o la mattina tra i pazienti con Diabete di tipo 2 è associata ...

Chi ama i dolci accumula meno grassi : rivoluzione per cura di Diabete e obesità : Chi ama i dolci accumula meno grassi. Una rivincita per i golosi ma anche un nuovo caposaldo nelle teorie dell’alimentazione che potrebbe costituire una vera e propria rivoluzione per le terapie di cura contro il diabete e l’obesità. E’ questa la sensazionale scoperta alla quale sono giunti i ricercatori dell’Università di Exter, in Gran Bretagna, basata su una ricerca i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Cell Reports. I golosi ...