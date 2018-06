: Di Maio:Io e Salvini?Vogliamo fare bene - NotizieIN : Di Maio:Io e Salvini?Vogliamo fare bene - CyberNewsH24 : #News #Di Maio:Io e Salvini?Vogliamo fare bene - TelevideoRai101 : Di Maio:Io e Salvini?Vogliamo fare bene -

"Io e Salvini siamo una strana coppia, ma siamo entrambi animati dalla voglia di". Così il ministro del Lavoro, Di, a Rtl. Sulla Rai, dice, "vogliamo premiare il merito", e "non ci deve essere lottizzazione".Poi,sulle pensioni d'oro: "stiamo per approvare il taglio dei vitalizi degli ex parlamentari (...) poi trasferiamo lo stesso principio per le pensioni sopra i 5.000 euro netti". Il dicastero per il Sud? "Deve favorire lo sblocco dei fondi europei e di coesione territoriale", afferma Di.(Di giovedì 14 giugno 2018)