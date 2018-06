Di Maio | Salvini e il premier Giuseppe Conte | ecco i voti agli esami di maturità

Salvini fa il vero premier e spaventa Di Maio & C. : 'Se uno è alfa, è alfa' osserva entusiasta Cinzia Bonfrisco, ex senatrice di Forza Italia ora nella Lega: 'E le palle contano in politica'. 'Dentro il governo - spiega il ministro leghista degli ...

Luigi Di Maio contro Matteo Salvini : 'Non può far chiudere tutti i porti' : Venerdì il premier Giuseppe Conte ne parlerà col presidente francese Macron e poi lunedì prossimo con la cancelliera tedesca Angela Markel . Ma intanto la questione della chiusura dei porti agita i ...

Aquarius - Salvini : “Con Conte e Di Maio perfetta sintonia. Macron? Parigi si doveva prendere 9mila persone - non 600” : Sulla linea per la gestione dei flussi migratori “c’è perfetta sintonia” nel governo e in particolare con Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Lo assicura il ministro dell’Interno Matteo Salvini che aggiunge che “sui migranti si tratta di buonsenso non di linea dura”. Il capo del Viminale, intervistato da Lilli Gruber a Otto e mezzo, ha ribadito la linea: “Delle navi ong non ce n’è una italiana. Non si ...