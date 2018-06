Di Maio | Reddito cittadinanza entro il 2019? Lo spero

Di Maio : priorità a reddito di cittadinanza e pensioni d'oro : Teleborsa, - Il Governo punta ad avviare il reddito di cittadinanza nel 2019 introducendo il fondo nella prossima legge di Bilancio . Lo ha annunciato il vice Premier e Ministro del Lavoro e dello ...

Reddito di cittadinanza rimandato. Le parole di Luigi Di Maio : il leader M5S ha illustrato la strategia : Prima uscita ufficiale per Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Consiglio, nonché ministro del Lavoro e dello sviluppo economico. Una lunga intervista in cui è tornato a parlare di pace fiscale, spiegando che si tratta di una misura da attuare “ma che non deve avere nessun carattere condonistico”. Ospite di ‘In mezz’ora’, su Rai3, il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro non ha parlato solo di questo ...

Di Maio ai commercianti : “L’Iva non aumenterà - via spesometro e redditometro” : Ci ha messo pochi minuti, il vicepremier e ministro di Sviluppo e Lavoro Luigi Di Maio a sedurre la platea dei commercianti aderenti a Confcommercio. Interrotto quindici volte da applausi a scena aperta, il leader di M5S, intervenuto per circa venti minuti all’assemblea dopo il presidente Carlo Sangalli, ha conquistato il pubblico con l’annuncio ch...

Fisco - Di Maio : "via spesometro - split-payment - redditometro e studi di settore" : Gli strumenti anti-evasione adottati finora come split payment, redditometro, spesometro e studi di settore "hanno reso schiavo" chi "le tasse le ha sempre pagate" e quindi vanno aboliti . Lo ha ...

Pensioni e reddito di cittadinanza priorità del governo - novità da Di Maio Video : Riforma Pensioni e reddito di cittadinanza, queste le priorita' del nuovo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico del governo guidato dal premier Giuseppe Conte. Nessun passo indietro di Luigi Di Maio rispetto alle promesse fatte in campagna elettorale e rispetto a quanto scritto poi nel contratto di governo [Video]siglato tra Movimento 5 stelle e Lega. Il capo politico del Movimento 5 stelle dovra' affrontare personalmente la questione ...

Di Maio accelera sull'agenda di governo : "Subito il reddito di cittadinanza e lo stop ai vitalizi" : stop ai vitalizi e reddito di cittadinanza. Da subito. Luigi Di Maio, neo vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, accelera sull'agenda di governo. "Una delle prime cose che faremo - ha annunciato Di Maio - è abolire i vitalizi agli ex parlamentari prrché la delibera è già pronta. Roberto Fico, il nostro presidente della Camera, ci ha lavorato mentre si formava il governo". "Toglieremo le pensioni ...