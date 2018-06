Di Maio contro Salvini sullo stop al tetto sul contante : "Non è nel programma". E lancia il "decreto dignità" : MILANO - Il possibile stop al tetto di utilizzo per il contante divide i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. 'Per me - aveva detto Salvini - non ci dovrebbe essere nessun limite alla ...

Di Maio : lo stop al tetto sul contante? Non è nel contratto di governo : Il ministro del Lavoro dopo le parole di Salvini sull’abolizione al tetto per i pagamenti cash: «Lavoriamo su altri fronti»

Il fedelissimo di Di Maio Buffagni stoppa Sarmi per la Cdp : "Non è il cambiamento" : L'ipotesi di Massimo Sarmi alla guida della Cdp "non mi sembra il cambiamento". E' netto il deputato del Movimento 5 Stelle, Stefano Buffagni, portavoce alla Camera del gruppo parlamentare, rispetto all'imminente rinnovo dei vertici della cassa. Buffagni ne ha parlato a Milano a margine del Consob Day. Rispetto alle nomine nelle società pubbliche "ci sono delle scadenze che stiamo affrontando".L'esponente dei 5 Stelle conferma ...

Il fedelissimo di Di Maio stoppa Sarmi per la Cdp : "Non è il cambiamento" : L'ipotesi di Massimo Sarmi alla guida della Cdp "non mi sembra il cambiamento". E' netto il deputato del Movimento 5 Stelle, Stefano Buffagni, portavoce alla Camera del gruppo parlamentare, rispetto all'imminente rinnovo dei vertici della cassa. Buffagni ne ha parlato a Milano a margine del Consob Day. Rispetto alle nomine nelle società pubbliche "ci sono delle scadenze che stiamo affrontando".L'esponente dei 5 Stelle conferma ...

Di Maio : "Stop alle delocalizzazioni da chi ha preso soldi dallo Stato" : Casi di cronaca come quello della K-Flex di Monza o - ancor più noto - della Embraco hanno messo in evidenza il problema. L'ex titolare del Mise, Carlo Calenda, grossomodo un anno fa scriveva una ...

Imprese - Di Maio : stop delocalizzazioni per chi ha preso fondi statali : "Ci sono tante crisi aziendali su tutto il territorio. E la colpa non è solo delle aziende. Ma ci sono proprietà che stanno delocalizzando e quelle vanno fermate". Lo ha detto il ministro del Lavoro e ...

ILVA - DI Maio STOPPA GRILLO/ La trasformazione di Giggino Tsipras : Sulla chiusura dell'ILVA Luigi Di MAIO non sembra avere le stesse posizione della campagna elettorale, ora che è diventato ministro dello Sviluppo economico. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 06:03:00 GMT)ILVA/ Il gioco d'azzardo pericoloso per tutti, di A. RuffoLA FLAT TAX AIUTA I RICCHI?/ Non è questo il guaio che fermerà la tassa piatta, di S. Luciano

Conte-Di Maio - ecco che cosa avrebbe voluto dire il premier quando è stato stoppato Video : Fonti del governo svelano il mistero dietro quel secco «no» pronunciato, a microfono aperto, dal vicepremier

Ilva - allarme ambientalisti. Di Maio stoppa Grillo : Giorni di grande incertezza per l'Ilva mentre gli ambientalisti di Peacelink denunciano un nuovo caso di inquinamento. Inserita come tema nel contratto di Governo tra Lega e Cinque Stelle, il futuro dell'acciaieria non e' ancora chiaro. Prosecuzione dell'attivita' ma dando priorita' al risanamento ambientale; revisione dell'assetto della fabbrica Segui su affaritaliani.it

Ilva - Di Maio stoppa Beppe Grillo : "Opinioni personali" : Luigi Di Maio stoppa Beppe Grillo "derubricando" la sua proposta sull’Ilva a parere personale: "Grillo, come altri, in questo momento esprime opinioni personali". Il fondatore del MoVimento 5 Stelle aveva parlato non di chiusura (come lui stesso ha poi precisato) ma di riconversione dell’Ilva di Taranto, con conseguente bonifica dell’area e successiva creazione di un parco.Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, intervistato questa ...

Ilva - Di Maio stoppa Grillo/ Ambientalisti “campi contaminati” - Calenda “Il più grande investimento al sud" : Ilva, Di Maio stronca Grillo: "da Beppe solo opinioni personali". Il fondatore M5s aveva detto "addio" all'acciaio in Puglia, col commento dell'ex ministro Calenda "un delirio"(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 14:25:00 GMT)

Ilva - Di Maio stronca Grillo “da Beppe opinioni personali”/ Fondatore M5s ”stop acciaio” : Calenda “delirio” : Ilva, Di Maio stronca Grillo: "da Beppe solo opinioni personali". Il Fondatore M5s aveva detto "addio" all'acciaio in Puglia, col commento dell'ex ministro Calenda "un delirio"(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 11:05:00 GMT)

Di Maio accelera sull'agenda di governo : "Subito il reddito di cittadinanza e lo stop ai vitalizi" : stop ai vitalizi e reddito di cittadinanza. Da subito. Luigi Di Maio, neo vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, accelera sull'agenda di governo. "Una delle prime cose che faremo - ha annunciato Di Maio - è abolire i vitalizi agli ex parlamentari prrché la delibera è già pronta. Roberto Fico, il nostro presidente della Camera, ci ha lavorato mentre si formava il governo". "Toglieremo le pensioni ...

Governo - Di Maio : pronta delibera per stop a vitalizi : Roma, 3 giu. , askanews, 'Una delle prime cose che faremo è abolire i vitalizi perchè la delibera è già pronta, Roberto Fico ci ha lavorato per due mesi mentre si formava il Governo'. Lo ha detto il ...