: Lanzalone, dalla Livorno M5s a Roma: ecco chi è il presidente Acea, vicinissimo a Di Maio - repubblica : Lanzalone, dalla Livorno M5s a Roma: ecco chi è il presidente Acea, vicinissimo a Di Maio - petergomezblog : Stadio Roma, nove arresti per corruzione Anche consulente M5s e politici Pd e Fi. Indagato capogruppo 5s in comune.… - MediasetTgcom24 : Stadio Roma, Di Maio: 'Lanzalone deve dimettersi da presidente Acea' #StadioRoma -

"Lucasi" da presidente di Acea. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Di, a Rtl,spiegando che chi è agli arresti domiciliari non può rimanere in quella carica. "Mi aspetto" che si dimetta, "da noi chi sbaglia paga", ha sottolineato. Quanto al caso Italia-Francia: "Finché non arriveranno le scuse"da Macron,"noi non indietreggiamo"e "questoessere chiaro per questa vicenda e per il futuro" dei prossimi tavoli in Europa. "E'finita l'epoca in cui si pensava che l'Italia la puoi sempre abbindolare".(Di giovedì 14 giugno 2018)