Di Maio contro Salvini sul tetto all' uso di contanti

Di Maio contro Salvini sullo stop al tetto sul contante : "Non è nel programma". E lancia il "decreto dignità" : MILANO - Il possibile stop al tetto di utilizzo per il contante divide i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. 'Per me - aveva detto Salvini - non ci dovrebbe essere nessun limite alla ...

Luigi Di Maio contro Matteo Salvini : 'Non può far chiudere tutti i porti' : Venerdì il premier Giuseppe Conte ne parlerà col presidente francese Macron e poi lunedì prossimo con la cancelliera tedesca Angela Markel . Ma intanto la questione della chiusura dei porti agita i ...

Elezioni comunali - il M5S arretra ma Di Maio : 'Davide continua a crescere contro Golia' : Evaporati, irrilevanti, diranno le opposizioni col sorriso. I pentastellati risponderanno invece che alle amministrative come sempre 'dimostriamo una crescita lenta ma costante'. Lo dice il capo ...

[Il retroscena] Fico - Dibba e gli altri : scatta la fronda contro Di Maio. "Il governo è troppo a destra" : Tutti si chiedono dove va il mondo. Uno dei pochi che capisce dove va il mondo sono io. Abbiate pazienza, mi faccio questo piccolo complimento". 11 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Aquarius - scontro tra Italia e Malta. Di Maio : «Ue sia solidale - siamo soli» : La nave Aquarius con a bordo 629 migranti soccorsi nelle ultime ore deve approdare a Malta perché è quello il «porto sicuro» più vicino al luogo dove si trova...

Aquarius - scontro tra Italia e Malta. Di Maio : «Ue sia solidale - siamo soli» : La nave Aquarius con a bordo 629 migranti soccorsi nelle ultime ore deve approdare a Malta perché è quello il «porto sicuro» più vicino al luogo dove si trova...

Lavoro : Di Maio - per contrastare sfruttamento più controlli non burocrazia : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “Negli anni i meccanismi di sfruttamento sono stati combattuti aumentando gli oneri sulle spalle degli imprenditori e il risultato è stato di continuare a fare prosperare i disonesti e a gravare sugli onesti. Dobbiamo fare più controlli e ridurre la burocrazia. Per questo l’Ispettorato del Lavoro va potenziato per controllare ed evitare questi malfunzionamenti”. Ad affermarlo è il ministro ...

Lavoro : Di Maio - per contrastare sfruttamento più controlli non burocrazia : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “Negli anni i meccanismi di sfruttamento sono stati combattuti aumentando gli oneri sulle spalle degli imprenditori e il risultato è stato di continuare a fare prosperare i disonesti e a gravare sugli onesti. Dobbiamo fare più controlli e ridurre la burocrazia. Per questo l’Ispettorato del Lavoro va potenziato per controllare ed evitare questi malfunzionamenti”. Ad affermarlo è il ministro ...

Di Maio contro le delocalizzazioni : “Non le permetteremo per chi ha preso fondi statali” : Il neo ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro si scaglia di nuovo contro le aziende che spostano la produzione all'estero annullando posti di lavoro, soprattutto contro quelle che hanno ricevuto fondi statali, e promette di intervenire dopo aver raccolto numerose segnalazioni di vertenze in atto in tutta Italia.Continua a leggere

Ilva - perché ora nel M5S è scontro tra Grillo e Di Maio : Il comico-fondatore del movimento pensa di trasformare l'acciaieria in un parco di archeologia industriale; il giovane leader invece invoca cautela

Di Maio contro Grillo : “Su chiusura Ilva decido io - quelle di Beppe sono solo opinioni personali” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, smentisce Beppe Grillo rispetto al progetto di bonifica e riconversione dell'Ilva di Taranto: "solo solamente sue opinioni personali, se serve valuteremo anche la continuità e il tutto sarà gestito con responsabilità. Decideremo quando incontreremo le parti"Continua a leggere

Ilva Taranto - Grillo : “Nessuno vuole chiuderla”/ Calenda : “Speriamo”. Sindacati chiedono incontro a Di Maio : Ilva Taranto, Beppe Grillo: “Nessuno vuole chiuderla”. Carlo Calenda: “Speriamo”. Sindacati intanto chiedono incontro a Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 19:25:00 GMT)

Sanzioni alla Russia - Di Maio contro la Nato : "L'Italia non sarà supina a volontà di altri governi" : Lo stop di Stoltenberg: "Le Sanzioni non si toccano" La Nato è pronta a dialogare con la Russia, ma le Sanzioni imposte a seguito della sua politica in Ucraina restano in vigore "fino a quando Mosca ...

Governo : Di Maio a Pomigliano - incontro con lavoratori Leonardo : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – “Oggi la giornata inizia con la visita e l’incontro dello stabilimento Leonardo di Pomigliano d’Arco, la mia città”. Ad annunciarlo su Instagram è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in visita al sito campano del gruppo dell’aerospazio e difesa. L'articolo Governo: Di Maio a Pomigliano, incontro con lavoratori Leonardo sembra essere il primo su Meteo Web.