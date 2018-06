Devil May Cry 5 | i fan cercano di capire chi sarà il terzo personaggio giocabile

E3 2018 : il director di Devil May Cry 5 Hideaki Itsuno parla del ritorno della serie : Devil May Cry 5 è stato presentato durante la conferenza E3 Microsoft e segnando il ritorno del leggendario franchise, a quanto pare il reboot è sceso nel dimenticatoio.Il nuovo arrivato ha fatto un'ottima impressione sul pubblico che però si chiede il perchè di questo ritardo. Nel video che trovate qui sotto il game director Hideaki Itsuno risponde a questa domanda oltre a fornire qualche dettaglio sul gioco. Come riporta VG247, Itsuno spiega ...

Capcom annuncia Devil May Cry 5 : Al Media Briefing E3 2018 di Microsoft tenutosi ieri, Capcom ha annunciato Devil May Cry 5, il nuovo capitolo dell’iconica serie action che ha venduto 16 milioni di unità. Devil May Cry 5 sarà disponibile a partire dalla primavera del 2019 su Xbox One, PlayStation 4 Windows PC. Devil May Cry 5 all’E3 2018 La serie di Devil May Cry, famosa per la sua combinazione di azione frenetica e surreale con personaggi ...

E3 2018 : Devil May Cry 5 avrà tre personaggi giocabili : Nel corso della conferenza Microsoft nell'ambito dell'E3 2018 che si è tenuta nella serata di ieri, Devil May Cry 5 è diventato realtà con un lungo trailer che ha mostrato anche qualche frazione di gameplay.Il trailer è stato interamente dedicato alla figura di Nero, personaggio secondario del franchise nipote e acerrimo rivale del grande protagonista della serie Devil May Cry, Dante, che si è potuto vedere solo per qualche secondo alla fine del ...

E3 2018 : pubblicate le prime immagini di Devil May Cry 5 : La conferenza E3 2018 di Microsoft si è conclusa e, come avrete già visto, si è trattato di uno show molto intenso, con vari annunci, trailer e video gameplay per giochi molto attesi.Tra i protagonisti bisogna sicuramente menzionare l'attesissimo Devil May Cry 5 di Capcom, annunciato ufficialmente durante la conferenza con un adrenalinico trailer gameplay.Ora, dopo aver visto il gioco in azione, Capcom ha pubblicato i primi screenshot, che ci ...

E3 2018 : Devil May Cry 5 è realtà con un adrenalinico trailer gameplay : A 10 anni da Devil May Cry 4 la serie è pronta a tornare con un vero sequel, proprio come chiesto dai fan. Ecco l'annuncio di Devil May Cry 5 con un adrenalinico trailer con tanto di diverse fasi di gameplay in grado di mostrare la tamarraggine tipica della serie. Dopo il capitolo di Ninja Theory questo progetto saprà accontentare tutti i palati? Ecco il trailer gameplay:Cosa pensate di questo annuncio?Read more…

Il dominio di Devil May Cry 5 è stato trasferito sui server Capcom : I rumor sull'esistenza di Devil May Cry 5 si fanno più insistenti man mano che ci avviciniamo all'E3 2018, la fiera losangelina che col passare delle settimane è diventata la candidata numero uno ad essere la sede dove il gioco sarà finalmente presentato.Qualche giorno fa vi avevamo raccontato del dominio di Devil May Cry 5, registrato da una misteriosa società prestanome che in passato si era già occupata di registrare i siti web di altri ...

Devil May Cry 5 sembra quasi certo : registrato il dominio dedicato al titolo : I rumor riguardanti Devil May Cry 5 si inseguono da diversi anni e con l'E3 2018 ormai alle porte le voci che vogliono un ritorno vecchio stile di Dante si fanno sempre più insistenti. Recentemente il gioco è comparso all'interno del listino di un retailer ma ora spunta un indizio ancora più interessante.Come riportato da Gematsu, all'interno del database di Whois è comparso un dominio dedicato al gioco registrato il 17 maggio da una azienda non ...

Devil May Cry 5 per PS4 e Xbox One in arrivo? : Un rivenditore austriaco, Gameware, ha inserito nel listino niente meno che le versione PlayStation 4 e Xbox One di Devil May Cry 5.Serve forse altro per supporre che il gioco possa essere annunciato tra pochissimo? Per averne la certezza forse si, e con ogni probabilità avremo le conferme del caso in occasione dell'E3 2018.Il rivenditore austriaco ha catalogato il gioco nel suo listino web, segnalando come data di disponibilità addirittura il ...

Devil May Cry 5 sarà svelato all'E3 2018? : Devil May Cry 5 è probabilmente uno dei grandi segreti dell'industria videoludica, a questo punto. L'atteso gioco è rumoreggiato da tempo e, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe essere rivelato all'E3 di quest'anno.Come riporta Gamingbolt, lo farebbe pensare l'attore Daniel Southworth, noto per aver impersonato Vergil nei giochi Devil May Cry, il quale ha lasciato cadere un suggerimento sui suoi social media (individuato da un utente di ...