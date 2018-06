Detenzione migranti minori | Francia bacchettata da Authority | pratica contraria ai

blogo

: RT @JigginoRuss: Nei centri di detenzione per migranti in Gran Bretagna, il 20% delle persone recluse proviene da paesi UE. Più lager per… - anubidal : RT @JigginoRuss: Nei centri di detenzione per migranti in Gran Bretagna, il 20% delle persone recluse proviene da paesi UE. Più lager per… - Philo1936 : RT @JigginoRuss: Nei centri di detenzione per migranti in Gran Bretagna, il 20% delle persone recluse proviene da paesi UE. Più lager per… - micioalato : RT @JigginoRuss: Nei centri di detenzione per migranti in Gran Bretagna, il 20% delle persone recluse proviene da paesi UE. Più lager per… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Mentre Emmanuel Macron prova a ricucire con l’Italia dopo le accuse francesi di "linea vomitevole" del governo Conte sulla gestione del caso Aquarius, un’indipendente dello Stato francese bacchetta il paese transalpino sui"detenuti" in centri per la privazione della libertà. Aquarius,al Governo italiano: 'Vomitevole'. Palazzo Chigi: 'Non accettiamo lezioni' Appello all'unità della cancelliera tedesca Angela Merkel Il "Contrôleur général des lieux de privation de liberté" ha infatti denunciato la, in aumento, di stranieri minorenni inche è considerataai diritti fondamentali. Ma quanti sono idetenuti in: 304 nel 2017, erano 106 nel 2015."Nonostante il miglioramento delle condizioni materiali di accoglienza, il confinamento ...