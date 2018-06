Definire le paure | perché è importante

vanityfair

(Di giovedì 14 giugno 2018) Separare ciò che è controllabile da ciò non lo è. Detto così sembra quasi un superpotere, in realtà è solo il punto di partenza della riflessione di Tim Ferriss, il cui schema per «le» parte dal presupposto che sia necessario smettere di caricare emotivamente le scelte da fare nella vita e definirle con chiarezza. Il filosofo stoico Lucio Anneo Seneca ha detto «Soffriamo molto di più per la nostra immaginazione che per la realtà». Questa citazione riassume il concetto chiave dell’esercizio di Ferris, ispirato e basato sullo stoicismo e sulla “premeditation malorum”, la pre-visione dei mali. L’esercizio perleè semplice e si divide in tre parti, tre pagine. Foglio e penna alla mano. La prima parte è quella in cui si risponde alla domanda «Cosa accadrebbe se io?…». In questa parte dell’esercizio bisogna scrivere quello che ci spaventa, che ci provoca ...