Decreto Dignità | Di Maio annuncia il nome del suo primo provvedimento da ministro

Di Maio : "Mio primo impegno sarà il Decreto dignità" : Si chiamerà Decreto dignità il primo atto da ministro di Luigi Di Maio . Il titolare dello Sviluppo economico e del Lavoro in un'intervista a Rtl 102.5 ha spiegato stamattina che il Decreto in questione sarà composto da quattro punti principali, il primo dei quali si prefigge l'obiettivo di semplificare la vita alle imprese eliminando spesometro, redditometro e studi di settore, da sostituire evidentemente con altri strumenti e altre misure di ...

Di Maio contro Salvini sullo stop al tetto sul contante : "Non è nel programma". E lancia il "Decreto dignità" : MILANO - Il possibile stop al tetto di utilizzo per il contante divide i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. 'Per me - aveva detto Salvini - non ci dovrebbe essere nessun limite alla ...