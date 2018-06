Danny di Shining è cresciuto ed è Ewan McGregor

gqitalia

: SEQUEL SHINING Ewan McGregor nel film, ecco chi interpreterà: - cinema_fanpage : SEQUEL SHINING Ewan McGregor nel film, ecco chi interpreterà: - cineastio : Ewan McGregor sarà Danny Torrance adulto in #DoctorSleep, il sequel di Shining. Il film si apre con Danny che stron… - travisio : Per me è no. Serviva uno più brutto. -

(Di giovedì 14 giugno 2018)tornerà sul grande schermo, con poteri paranormali. Sarà infatti lui a interpretare la versione adulta del piccolodiTorrance, nel sequel Doctor Sleep. Qui il famoso personaggio, che da bambino aveva scoperto di avere doti extrasensoriali, fatica ancora a riprendersi dai tragici avvenimenti dell’Overlook Hotel (dove aveva anche perso la vita il padre Jack), nonostante siano ormai passati svariati anni. Per uscire dalle dipendenze in cui si era rifugiato per superare il trauma, inizia a lavorare in un ospizio e ad usare i suoi poteri per aiutare i pazienti a passare a miglior vita serenamente. Un giorno però le cose si complicano: incontra infatti una ragazza con le sue stesse doti e deve cercare di salvarla da altri detentori dello, che vogliono sacrificarla per aumentare il proprio potere. Il film, diretto da Mike Flanagan, è tratto ...