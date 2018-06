ansa

: Ansa #news #Toscana:Danneggiano autobus e si filmano - ToscanaBT : Ansa #news #Toscana:Danneggiano autobus e si filmano - AnsaToscana : Danneggiano autobus e si filmano. Erano studenti primi anni scuole superiori dell'Aretino #ANSA -

(Di giovedì 14 giugno 2018) ANSA, - TERRANUOVA BRACCIOLINI , AREZZO, , 14 GIU - Avevano danneggiato alcuniparcheggiati in un deposito e poi si erano filmati. Per questo sette minorenni, residenti in Valdarno, sono sono ...