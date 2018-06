Dalla Libia al Niger | dalla Nato alla relazione con la Germania | tutte le distanze tra

SCONTRO FRANCIA-ITALIA/ Il piano nascosto di Macron per eliminarci Dalla Libia : Altro che migranti. Dietro lo SCONTRO FRANCIA-ITALIA c'è il piano di Macron per mettere l'Italia fuori dalla Libia. A partire dal summit di Vienna di fine giugno. GIULIO SAPELLI(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 06:00:00 GMT)FRANCIA vs ITALIA/ Frattini: l'arma segreta di Conte per fermare il traffico dei migrantiG7 NATO E RUSSIA/ Il manuale Dc che tiene a galla l'Italia di Conte, di G. Sapelli

"Stop finanziamenti a Erdogan". L'Italia vuole usarli per fermare le partenze Dalla Libia : la Libia il fronte su cui il governo Conte vuole concentrarsi. È da lì che salpano i barconi carichi di clandestini alla volta delL'Italia. Ed è lì che Matteo Salvini vuole andare nelle prossime ...

"Stop finanziamenti a Erdogan". ?L'Italia vuole usarli per fermare le partenze Dalla Libia : È la Libia il fronte su cui il governo Conte vuole concentrarsi. È da lì che salpano i barconi carichi di clandestini alla volta dell'Italia. Ed è lì che Matteo Salvini vuole andare nelle prossime settimane per indicare all'Unione europea dove concentrare le proprie forze per risolvere, una volta per tutte, l'emergenza sbarchi. Secondo il Pais, l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte vorrebbe stornare i soldi, che oggi Bruxelles fa finire nelle ...

Come le Ong favoriscono l'arrivo di migranti in Italia Dalla Libia : Alcune Organizzazioni non governative continuano a beffarci. Talvolta i trafficanti, che si spacciano per parenti dei clandestini, attivano il recupero dei gommoni chiamando la centrale operativa di ...

Oltre mille persone partite Dalla Libia. In Italia ieri sera arrivati 500 profughi : Tre motovedette inviate da Lampedusa. Sulla nave Aquarius 629 rifugiati, tra cui 123 minori non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte. Barca a vela intercettata vicino la costa calabra.--Due giorni di sbarchi e soccorsi nel Mediterraneo per far fronte alla partenza di Oltre 1000 libici verso le coste europee. Nei porti di Reggio Calabria e di Pozzallo ieri sono state tre le navi approdate con a bordo circa 500 profughi. Nella notte altre ...

Oltre mille sbarchi in poche ore di migranti provenienti Dalla Libia : Tra la notte e le prime ore del mattino Oltre mille persone sono state recuperate dalle tre motovedette della Guardia Costiera italiana di stanza a Lampedusa. Si tratta di migranti, in larghissima maggioranza provenienti dall'area subsahariana, salpati dalle coste della Libia. E per Salvini la colpa delle partenze è la "disinformazione".Continua a leggere

Oltre mille persone partite Dalla Libia : Tre motovedette inivate da Lampedusa. Sulla nave Aquarius, unica ong presente nel Mediterraneo, 629 rifugiati, tra cui 123 minori non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte

In due giorni partiti Dalla Libia oltre 1000 migranti : Due giorni di sbarchi e soccorsi nel Mediterraneo per far fronte alla partenza di oltre 1000 libici verso le coste europee. Nei porti di Reggio Calabria e di Pozzallo ieri sono state tre le navi approdate con a bordo circa 500 profughi. Nella notte altre 600 persone sono state soccorse e trasbordate sulla nave Aquarius, unica ong al momento present...

Migranti - oltre mille partiti in poche ore Dalla Libia. L'Italia manda tre motovedette da Lampedusa : ROMA - Sono dovute partire persino tre motovedette d'altura da Lampedusa per dare una mano ai soccorsi in zona Sar davanti alle coste libiche. Insieme a due mercantili, richiamati dalla sala operativa ...