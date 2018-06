Da due anni cerca la sua gatta | scappata dopo il terremoto di Amatrice | ' È stata lei a

Sesso in autostrada col figlio di due anni : denunciata una coppia : Stavano facendo Sesso in macchina in una piazzola dell'autostrada del Sole quando sono stati sorpresi da una pattuglia della Stradale. Ma gli agenti della Polstrada sono rimasti sbigottiti quando hanno scoperto che in auto con i due c'era anche il figlio della coppia, di appena due anni.Un amplesso che si è concluso, come racconta la Gazzetta di Reggio, con una denuncia per atti sessuali in presenza di minore. I fatti risalgono all'aprile del ...

Ahmed - bruciato vivo nella sua auto da due ragazzi di 13 e 17 anni : “L’abbiamo fatto per noia” : Dai verbali degli interrogatori sui due ragazzi emergono dettagli sconcertanti, a partire dal fatto che i due avrebbero ucciso il senzatetto "per gioco" la sera del 13 dicembre 2017.Continua a leggere

Cosenza - incidente sulla Statale 107 : morti due ragazzi di 16 e 22 anni - grave una 18enne : Il tragico incidente mortale nei pressi di Rovito. Una Twingo con a bordo un ragazzo di ventidue anni si è scontrata con una Smart su cui viaggiavano una coppia di fidanzati. Il ventiduenne è morto sul colpo, l’altro ragazzo si è spento poco dopo nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cosenza.Continua a leggere

Bimba di due anni scompare da casa - per 36 ore il suo cane Pit Bull l’ha protetta e poi ha guidato i soccorsi : Charlee Campbell era con la nonna quando è scomparsa nel nulla. La piccola di due anni si è allontanata dalla casa a Lebanon Junction, vicino a Louisville, in Kentucky. Per un giorno e mezzo i suoi genitori e la nonna hanno temuto il peggio. Hanno sporto denuncia alla polizia e hanno fatto scattare le ricerche, ma della piccola non c’erano tracce...

Pitti 94 - il ritorno dopo due anni di La Martina : Firenze , askanews, - Il marchio La Martina è tornato a Pitti. Ne ha parlato Enrico Roselli, CEO di La Martina: "Pitti è una piattaforma di comunicazione importantissima, siamo usciti quando abbiamo ...

Violenza sessuale su due pazienti : psichiatra latitante trovato a Milano dopo sette anni : I carabinieri di Salerno hanno rintracciato in un appartamento nei pressi di piazzale Loreto a Milano uno psichiatra di Roccapiemonte, nel Salernitano, Gaetano Polichetti, ponendo fine alla sua ...

Napoli - Ancelotti ha fretta di iniziare : “conosco bene l’atmosfera - voglio ripartire dalle cose positive mostrate negli ultimi due anni” : Carlo Ancelotti ha parlato della nuova avventura sulla panchina del Napoli, sottolineando di non vedere l’ora di iniziare il proprio lavoro “Mi aspetto di fare del mio meglio come sempre. Conosco molto bene l’atmosfera e gli appassionati tifosi del Napoli perché ero un avversario quando Maradona giocava a Napoli. E’ una squadra che ha fatto davvero bene negli ultimi due anni e voglio ripartire da lì“. Lo ha detto il ...

due bimbe di 3 e 5 anni morte nel letto : sospetti sulla mamma - «forse li ha avvelenati». Francia sotto choc : Un giallo che sta sconvolgendo la Francia. Due bambine di 3 e 5 anni sono state trovate morte nel letto ieri sera in una caserma dei gendarmi a Limonest, una cittadina vicino a Lione: è...

E sono tre. Giuseppe Conte ad Amatrice e nei luoghi del sisma. Terzo premier in due anni. "Qui perché non si sentano soli" : "sono qui per esprimere solidarietà" alla gente di Amatrice, "sono qui per evitare che queste persone sentano un senso di solitudine e di abbandono". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al suo arrivo ad Amatrice, comune devastato dal sisma del 24 agosto 2016. Dall'agosto del 2016 a oggi, Conte è il Terzo premier che si reca nel comune in provincia di Rieti, divenuto ormai il simbolo delle promesse mancate della ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : i precedenti di Valentino Rossi a Barcellona. Il magico duello con Lorenzo ed il successo ‘triste’ di due anni fa : Il Circus delle due ruote si prepara per il weekend catalano di Barcellona, settimo round del Mondiale 2018 di MotoGP, ancora con le emozioni forti del Mugello: la doppietta Ducati con Jorge Lorenzo (1°) ed Andrea Dovizioso (2°), il podio di Valentino Rossi e la caduta di Marc Marquez, che riapre i giochi del campionato. Dal 15 al 17 giugno si ricomincia: 4.7 km di asfalto rovente tutti da vivere con i centauri più veloci del mondo ed i tifosi ...

Alessandra Amoroso duetto con Einar Ortiz - Amici 2018 / La cantante torna al serale a dieci anni dal trionfo : A dieci anni dalla sua vittoria, Alessandra Amoroso torna ad Amici 2018 per l'attesissima puntata finale. Per l'occasione, la salentina duetterà con Einar Ortiz.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 12:09:00 GMT)

Corso Vittorio Emanuele - restyling al via : due anni di caos e disagi : Via ai lavori di restyling al Corso Vittorio Emanuele. Partiranno lunedì 18 giugno le opere di rifacimento del tratto di strada, che va da piazzetta Cariati a piazza Mazzini. Ventiquattro mesi è la ...

Auto precipita da monte Pellegrino a Palermo - morti due giovani di 28 anni : Un incidente gravissimo che per la sua modalità ha destato grandissima impressione a Palermo . Due giovani di 28 anni, Pietro Torres e Simona Messina , sono morti nella Mercedes classe A di lui che è ...

Auto vola giù da Monte Pellegrino - Palermo/ Ultime notizie : salto di 50 metri - i due ragazzi avevano 28 anni : Palermo, Auto vola giù da Monte Pellegrino, Ultime notizie, due morti dopo un salto nel vuoto di 50 metri. Su una Mercedes bianca viaggiavano due ragazzi finiti nel dirupo(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 13:09:00 GMT)