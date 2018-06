Da azienda Narni copertura stadio Mosca

ansa

: Da un’azienda di #Narni la copertura dello stadio di #Mosca ?? I pannelli in policarbonato sono arrivati nella capit… - ProfidiAndrea : Da un’azienda di #Narni la copertura dello stadio di #Mosca ?? I pannelli in policarbonato sono arrivati nella capit… - LaVoceDelTerrit : Da un'azienda di Narni la copertura dello stadio di Mosca - Ansa_Umbria : Da Narni pannelli copertura stadio Mosca -

(Di giovedì 14 giugno 2018) ANSA, -, TERNI, , 14 GIU - Gli Azzurri non saranno in campo, ma c'è comunque un po' di Italia, di Umbria, ai Mondiali di calcio al via in Russia: è stata infatti la Covestro, l'di...