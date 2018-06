ilpiacenza

: Negli ultimi anni tutti noi abbiamo fatto 838284 tweet del genere 'Straordinario #Vecchi', tutti meritatissimi tra… - FBiasin : Negli ultimi anni tutti noi abbiamo fatto 838284 tweet del genere 'Straordinario #Vecchi', tutti meritatissimi tra… - ilpiacenza : «Credo negli ideali di Forza Italia e rispondo a chi mi ha eletto» - hstylessxxx : Io non ci credo ancora che l'Harry che veniva deriso e aveva paura di mostrarsi per ciò che era, sia lo stesso Harr… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) ... giustizia e solidarietà concretamente operando a difesa del primato della persona in ogni sua espressione, per lo sviluppo di una moderna economia di mercato e per una corretta applicazione del ...