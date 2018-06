Corrado Augias | super stipendio | l’intellettuale di Rai 3 guadagna più del Direttore

davidemaggio

(Di giovedì 14 giugno 2018)Chi ha detto che la cultura non paga? In Rai, dove le bizzarrie sono all’ordine del giorno, accade l’esatto opposto. E si tocca pure l’esagerazione. E’ il caso di, l’ottantenne giornalista conduttore di Quante Storie: per suo programmino intellettual-chic in onda su Rai3, infatti, il canuto scrittore si porta a casa unoda star. La cifra – rigorosamente a tre zeri – sta scatenando mormorii a Viale Mazzini. Ci risulta infatti che il compenso pattuito dal servizio pubblico con il conduttore sia di 240 mila euro (il massimo previsto dal tetto sugli stipendi Rai), cui vanno però aggiunti i diritti d’immagine. Secondo un calcolo approssimativo, quindi, l’ottuagenario conduttore si avvicinerebbe alla redditizia soglia dei 300 mila euro. Ad occhio e croce, insomma, con queste cifre il giornalista e ...