Conte | non esiste caso Roma | c' è caso Italia

Italia-Francia - caso chiuso. Conte : "Macron non ha offeso l'Italia. Domani sarò a Parigi" : 12.20 - Giuseppe Conte ha rotto il silenzio. Dopo la nota diffusa da Palazzo Chigi e quella rilasciata dall'Eliseo, il Presidente del Consiglio ha confermato che il caso può considerarsi chiuso:Il caso con la Francia ormai è chiuso. Ora occorre cambiare le regole di Dublino. Ieri sera ho ricevuto una telefonata da Emmanuel Macron, il quale ha tenuto a precisare che le dichiarazioni uscite non sono a lui attribuibili, quindi non ha mai offeso ...

Aquarius - Macron telefona a Conte Per Di Maio «primo segnale di disgelo» Il Papa sui migranti : non sono numeri : Segnali di apertura dalla Francia dopo la richiesta di scuse da parte dell’Italia, criticata dal presidente Macron sulla gestione del caso Aquarius

Aquarius - il presidente Francese chiama Conte ma le scuse non arrivano. Di Maio : «E' ancora in tempo» : A nulla, almeno per il momento, sarebbe servita la lunga e cordiale telefonata nella notte tra il presidente Francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte. Lo si...

Macron telefona a Conte ma non si scusa. Di Maio : "Non indietreggiamo" : Una telefonata cordiale, anche se restano tutti i nodi. Perché la parola 'scusa' dalla bocca di Emmanuel Macron ancora non è uscita . 'C'è il tempo dell'emozione e il tempo del lavoro per affrontare ...

Aquarius : Macron non si scusa - Conte non va a Parigi | : Il ministro dell’Interno riferisce sulla chiusura dei porti italiani alla nave di profughi dalla Libia. Intanto si apre anche un caso diplomatico con la Francia: il ministro Tria cancella il bilaterale e il premier minaccia di annullare il suo viaggio

Aquarius - Macron : «Non posso dare ragione a chi provoca». Conte orientato a rinunciare alla visita a Parigi : Il ministro dell’Interno riferisce sulla chiusura dei porti italiani alla nave di profughi dalla Libia. Intanto si apre anche un caso diplomatico con la Francia: il ministro Tria cancella il bilaterale e il premier minaccia di annullare il suo viaggio

Aquarius - Macron : 'Non posso dare ragione a chi provoca'. Conte rinvia la visita a Parigi : E anche dietro la decisione del ministro dell'Economia Giovanni Tria di annullare la trasferta in Francia ci sarebbe il suo zampino. I due avrebbero deciso insieme di cancellare il volo, in programma ...

Aquarius : Macron non si scusa - Conte orientato a rinviare il vertice - : Roma chiede le scuse a Parigi dopo l'attacco sulla gestione del caso della nave con a bordo i migranti. Il presidente francese: "Non posso dare ragione a chi provoca, a chi caccia una nave davanti ...

Migranti - è ancora scontro Italia-Francia : Macron non si scusa - Conte rinvia visita all'Eliseo : ROMA - Mentre la nave Aquarius - scortata da due unità italiane - naviga verso Valencia col rischio, tra l'altro, di imbattersi in mare mosso , a 24 ore dalla partenza l'imbarcazione ha ormai doppiato ...

Giuseppe Conte - Facci brutale contro il premioer : 'Perché Conte non conta niente' : Non c' è nulla che non sapessimo già, nulla che non fosse prevedibile: sta di fatto che il premier Giuseppe Conte non conta un tubo, anche se lo sapevamo e anche se era prevedibile. Giuseppe Conte ...

Caso Aquarius - Macron : “Non chiedo scusa a chi provoca”. Conte orientato a non andare a Parigi : Manca l’ufficialità ma «al momento non ci sono le condizioni» per il viaggio a Parigi e per l’incontro con il presidente francese Emmanuel Macron. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, tiene la linea dura dopo le polemiche sul fronte immigrazione, scaturite dal Caso dell’imbarcazione Aquarius. Quello che filtra, alla fine di un pomerig...