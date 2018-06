Conte ha deciso la linea dura con Macron - anche d'accordo con il Quirinale : Manca ancora l'ufficialità ma "al momento non ci sono le condizioni" per il viaggio a Parigi e per l'incontro con il presidente francese Emmanuel Macron. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, tiene la linea dura. Quello che filtra, alla fine di un mercoledì pomeriggio di riunioni a palazzo Chigi, fotografa una situazione molto delicata dopo lo scontro diplomatico con la Francia. La visita ...

Piazza Affari attesa in deciso rialzo su incarico a Conte - Borse europee più timide. Focus su dati Usa e Fca : Il ministero dell'Economia andrà a Giovanni Tria. Il giuramento del presidente del consiglio e dei componenti il nuovo governo avrà luogo oggi al Quirinale alle 16 mentre la fiducia del Parlamento è ...

Mattarella ha deciso : alle 17.30 incarico da premier a Giuseppe Conte : Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha convocato Giuseppe Conte al Quirinale alle 17,30. Prima il Presidente della Repubblica ha

Governo : tempi incerti per incarico Mattarella - nulla di deciso su Conte/Adnkronos : Roma, 22 mag. (Adnkronos) – Ieri le puntualizzazioni sulle prerogative del presidente del Consiglio fissate dall’articolo 95 della Costituzione e le preoccupazioni per i conti pubblici e i risparmi degli italiani. Oggi i due colloqui di poco più di venti minuti ciascuno con i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ma sui tempi per il conferimento dell’incarico di formare il nuovo ...

Governo : tempi incerti per incarico Mattarella - nulla di deciso su Conte/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Per questo sul tavolo del Capo dello Stato resterebbe l’opzione di un incarico a Luigi Di Maio, leader politico del partito più votato alle elezioni e numericamente più forte rispetto alla Lega, ipotesi certo non del tutto accantonata dal diretto interessato, anche se è ovvio che una scelta del genere potrebbe rimettere in discussione molti degli accordi già raggiunti tra M5S e Carroccio.Di sicuro restano i punti fermi ...

