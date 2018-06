Conte domani a Parigi | pranzo con Macron

Domani pranzo Conte-Macron : “Gestione unitaria dell’arrivo dei migranti” : Una telefonata nella notte tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte pare aver riportato il sereno nei rapporti tra Francia e Italia, che Domani si vedranno per un pranzo. Notizia confermata dall’Eliseo. Nel menù, ovviamente, la gestione del flusso di migranti dal Nord Africa. In una nota Palazzo Chigi...

P. Chigi conferma domani incontro Macron-Conte a Parigi : Roma, 14 giu. , askanews, il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e il Primo Ministro Antonio Conte si incontreranno a Parigi venerdì per pranzo di lavoro seguito da una conferenza ...

Terremoto Centro Italia - Conte nei paesi colpiti : “Da domani in aula - ma la ricostruzione sarà difficile” [FOTO] : 1/29 Copyright Filippo Attili ...

Conte al G7 : sanzioni alla Russia non si tolgono da oggi a domani : Charlevoix, 9 giu. , askanews, L'Italia è per il 'dialogo' con la Russia ma certo 'non è possibile abbandonare da oggi al domani le sanzioni'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a ...

**Governo : Conte - domani Camera e poi inizia davvero lavoro per il Paese** : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Il #governodelcambiamento ha ottenuto la fiducia del Senato. domani si prosegue alla Camera e poi si inizia davvero a lavorare per il Paese”. Lo scrive su twitter il premier Giuseppe Conte. L'articolo **Governo: Conte, domani Camera e poi inizia davvero lavoro per il Paese** sembra essere il primo su SPORTFAIR.

**Governo : Conte - domani Camera e poi inizia davvero lavoro per il Paese** : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Il #governodelcambiamento ha ottenuto la fiducia del Senato. domani si prosegue alla Camera e poi si inizia davvero a lavorare per il Paese”. Lo scrive su twitter il premier Giuseppe Conte. L'articolo **Governo: Conte, domani Camera e poi inizia davvero lavoro per il Paese** sembra essere il primo su Meteo Web.

Conte alla prova fiducia : «Europa la nostra casa - ma più vicina alla gente». Oggi fiducia al Senato - domani alla Camera : E' il contratto di governo la pietra angolare su cui si fonda la casa comune di 5Stelle e Lega, l'esecutivo gialloverde. E Giuseppe Conte, Oggi in Senato per chiedere la fiducia al...

Oggi il debutto di Conte in Parlamento : discorso al Senato e poi il voto per la fiducia. Domani si replica alla Camera : Primi passi ufficiali in Parlamento per il governo formato da Lega e Movimento Cinquestelle: questa mattina esordio del premier che esporrà il suo discorso programmatico a Palazzo Madama -

Conte - domani la fiducia. Ecco i temi del discorso : flat tax - lavoro e Europa : E non è un caso se oggi il Presidente del Consiglio ha chianmato al telefono Federica Mogherini , Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente ...

Conte al lavoro sul 'programma del cambiamento' Domani fiducia al Senato - mercoledì alla Camera : La riunione dei capigruppo al Senato, secondo quanto riferito dal ministro dei Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha deciso il calendario Domani della fiducia. Alle 12 sono previste le ...

Domani l'esordio di Conte per la fiducia - in serata il voto al Senato - mercoledì alla Camera : Primi passi ufficiali in Parlamento per il governo Lega-Cinquestelle. Il premier esporrà il suo discorso programmatico prima al Senato e poi alla Camera. Nel pomeriggio il dibattito, al quale ...

Conte al lavoro sul 'programma del cambiamento' : domani il voto di fiducia al Senato : La riunione dei capigruppo al Senato, secondo quanto riferito dal ministro dei Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha deciso il calendario domani della fiducia. Alle 12 sono previste le ...

Conte al lavoro sul «programma del cambiamento» : domani il voto di fiducia al Senato : La riunione dei capigruppo al Senato, secondo quanto riferito dal ministro dei Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha deciso il calendario domani della fiducia. Alle 12 sono previste le...

Primo test parlamentare per Conte - da domani iter fiducia Camere : Roma, 4 giu. , askanews, Comincia domani l'iter che porterà il governo Conte ad avere la fiducia delle Camere. E si parte proprio dal Senato, il ramo in cui i numeri dell maggioranza sono più deboli. ...