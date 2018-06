: ??Conte: 'Caso chiuso'. Prova di capacità e forza diplomatica del governo. Una risposta corale alla Francia… - masechi : ??Conte: 'Caso chiuso'. Prova di capacità e forza diplomatica del governo. Una risposta corale alla Francia… - SkyTG24 : #UltimOra #Conte: con la Francia caso chiuso, occorre cambiare regole Dublino. #Macron: Europa sia più solidale con… - repubblica : Aquarius, telefonata tra Conte e Macron. Il premier italiano: 'Caso chiuso'. Confermato l'incontro tra i due [news… -

Con il presidente Macron "abbiamo concordato una comunicazione congiunta" e "di cooperare in modo stretto, Italia e Francia ,coinvolgendo tutti i Paesi Ue, La questione immigrazione non può essere demandata solo all'Italia". Lo dice il premierconfermando che andrà in Francia: "La mia visita aresa. (Macron) ci teneva molto a mantenere l'invito, e sarà da me raccolto". Con la Francia, insomma, ilè "assolutamente, ora bisogna lavorare alla riforma del regolamento di Dublino".(Di giovedì 14 giugno 2018)