adnkronos

: RT @Adnkronos: Congedo di maternità, come richiederlo - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Congedo di maternità, come richiederlo - Adnkronos : Congedo di maternità, come richiederlo - Le_Valentinois7 : New post: 'Congedo di maternità, come richiederlo ' -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Si chiamadiil periodo di astensione dal lavoro per le lavoratrici in gravidanza; un'astensione obbligatoria di 5 mesi alla quale la dipendente non può rinunciare, pur potendo ...