optimaitalia

: Annunciate le date del #PlumeTour di @IRAMAPLUME ?? Scopri qui le date dei concerti e i PREZZI DEI BIGLIETTI ?? - team_world : Annunciate le date del #PlumeTour di @IRAMAPLUME ?? Scopri qui le date dei concerti e i PREZZI DEI BIGLIETTI ?? - johnwxsherlock : RT @DominiguezAbbie: Vi immaginate Einar ai concerti di Irama in prima fila a sbracciare, urlare e ballare come un pazzo? PERCHÉ IO SI #Ei… - OptiMagazine : Concerti di Irama nel 2018 da Roma a Milano e Napoli: prezzi di biglietti e pacchetti Plume in prevendita su Ticket… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Vince Amici di Maria De Filippi, annuncia un lungo instore tour promozionale per l'album Plume e parte in tour: idiin programma per ilsono stati annunciati oggi.Il neo vincitore del programma TV Mediaset, che al serale ha saputo conquistare un pubblico sempre più vasto, è pronto a tenere i suoi primiin Italia.Le date sono state comunicate oggi da Vivo, l'agenzia di Booking che si occuperà deidinelper la presentazione live dell'album Plume e dei brani rilasciati prima dell'esperienza televisiva nell'edizione numero 17 di Amici.I primidinelsono in programma per il mese di novembre. Sabato 24 novembre, l'artista è atteso al Quirinetta di, domenica 2 dicembre all'Hiroshima Mon Amour di Torino, sabato 8 dicembre al Duel Beat die sabato 15 dicembre ai Magazzini Generali di ...