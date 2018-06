Clickar it - L' usato garantito Leasys per i privati

quattroruote

(Di giovedì 14 giugno 2018) Lapresenta il portale.it, nato per offrire auto usate provenienti dai noleggi a lungo termine ai clienti, affianca.biz, che è invece riservato ai professionisti del settore.Dal web all'acquisto presso iPoint. Gli utenti che visiteranno il nuovo sito potranno visionare le vetture selezionate, con informazioni certificate su chilometraggio e manutenzione. La ricerca può avvenire per marca e modello oppure attraverso filtri dedicati alle offerte speciali e sono disponibili foto e video del singolo esemplare. Una volta individuata la vettura di proprio interesse, è possibile scoprire in qualePoint si trova, in modo da fissare un appuntamento per la visione e l'eventuale acquisto, con l'ulteriore opzione dei finanziamenti forniti da FCA Bank.