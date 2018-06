Claudio Baglioni direttore artistico di Sanremo 2019 Mario Orfeo | “E’ un onore!” | il

Ufficiale Claudio Baglioni a Sanremo 2019 - il bis dopo un’edizione da record : l’annuncio della Rai : Claudio Baglioni a Sanremo 2019 sarà Direttore Artistico: il cantante e conduttore dell'ultimo Festival della Canzone ha accettato l'incarico di direttore artistico anche per la prossima edizione della kermesse sanremese. dopo alcune settimane di indiscrezioni e trattative, è finalmente Ufficiale: Claudio Baglioni a Sanremo 2019 ricoprirà nuovamente il ruolo di direttore artistico, nella cura e selezione della rosa di artisti che andranno a ...

Claudio Baglioni - Al Centro live su Rai 1 (e Teodoli gli manda rose per Sanremo 2019) : Claudio Baglioni è stato il vero protagonista della prima serata dei Wind Music Awards 2018, trasmessi da Rai 1 martedì 5 giugno. Dopo aver 'vinto' Sanremo 2018, porta a casa i WMA per l'album Al Centro e per la compilation del Festival, oltre al Premio Siae, al premio FEM, quello FIMI e anche un premio Speciale Rai per il suo Sanremo. "Avevo fatto tanto per diventare un po' più simpatico" commenta ironico Baglioni che vede vanificata la ...

Claudio Baglioni ai Wind Music Awards col premio AssoMusica e Io Sono Qui per la rivelazione Sanremo 2018 : Nell'anno del trionfo sanremese da direttore artistico e prima di tornare all'Ariston per il bis, Claudio Baglioni ai Wind Music Awards ha ricevuto il premio assegnato dall'associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal vivo. La kermesse, come noto, è realizzata da Wind, con la collaborazione delle Associazioni del Settore Discografico FIMI, AFI, e PMI e con la collaborazione di SIAE e ASSOMusicA, prodotto da ...

Wind Music Awards 2018 - diretta | Claudio Baglioni - Io sono qui : [live_placement] Wind Music Awards 2018, anticipazioni prima puntata tv Wind Music Awards 2018: due serate a base di Musica per Rai 1 che trasmette in due martedì - 5 e 12 giugno - quanto registrato ieri sera e stasera all'Arena di Verona. E noi seguiremo live su TvBlog la prima puntata tv a partire dalle 20.30. Nessuna diretta tv, quindi, ma comunque ci attendono due serate fiume, al via dalle 20.30 con la conduzione di Carlo Conti e ...

